In campo ha stregato tutti: nome importante per il mercato del Milan | Dopo tanti anni può tornare sulla fascia

È stato uno dei migliori in campo nella doppia sfida in Europa. Ha attirato l’attenzione dei rossoneri: indagine di mercato avviata

L’arrivo di Daniele De Rossi sulla panchina della As Roma ha totalmente rivoluzionato la squadra. Con Josè Mourinho i giallorossi sembravano esser spenti e non in grado di esprimere a pieno il proprio potenziale, ma con l’ex campione del mondo è tutt’altra storia.

Alla guida della squadra della Capitale ha collezionato 11 presenze, nelle quali ha ottenuto in tutte le competizioni 8 vittorie, 2 pareggi ed una sola sconfitta; risultati sorprendenti, ancor di più se sono arrivati con il cambio panchina a campionato in corso.

Grazie ad essi la Roma è al quinto posto in campionato, nonostante il match da recuperare con l’Udinese a causa del malore improvviso di N’dicka, che per fortuna può stabilmente rientrare in campo, dunque sempre più vicino all’ottenimento della qualificazione alla prossima Champions League, con l’Italia che porterà 5 squadre nella massima competizione europea, grazie al primato nel ranking.

In Europa League sta disputando una campagna meravigliosa, con l’obiettivo di vincere la finale, persa la scorsa stagione ai calci di rigore. Attualmente è qualificata alle semifinali grazie alla doppia vittoria contro il Milan di Stefano Pioli, nelle quali affronterà il temibile Bayer Leverkusen di Xabi Alonso, ancora imbattuto.

Capolavoro tattico

Nella doppia sfida italiana in Europa, l’esperienza dei due allenatori in campo sembrava si fosse invertita, Ennesima deludente prestazione del Milan, che saluta l’ultimo trofeo stagionale con la sconfitta per 2-1 all’Olimpico, segnando la fine di una stagione fallimentare.

Un deja-vù della partita d’andata, con la fascia sinistra totalmente dalla retroguardia giallorossa, sopprimendo l’atleticità di Rafael Leao e Theo Hernandez, che non hanno inciso in alcun modo nelle sfide. L’unico cambiamento è stato l’utilizzo di Calabria a centrocampo ed un’impostazione a tre che favorisse la nascita delle azioni offensive, il quale però non ha dato i risultati sperati.

Prestazione monstre

Dall’altro lato una Roma con un carattere mai visto prima: agonismo e fame ai massimi livelli, un’ottima organizzazione con ogni calciatore che svolgeva egregiamente il suo compito. Tra tutti è spiccata l’incredibile prestazione di Stephan El Shaarawy, uno dei migliori in campo, che nonostante sia stato schierato in un ruolo non suo ha corso per 95 minuti di gioco per l’intera fascia destra.

#Leao a sinistra che si alterna con #Elsha non sarebbe male — ifix tcen tcen (@BlackLockDown) April 19, 2024

Una partita che ha fatto ricordare ai tifosi rossoneri gli anni in cui l’italo-egiziano dimostrò di essere uno dei migliori prospetti al mondo, suscitando una nostalgia tale da volerlo rivedere sfrecciare, segnare e lottare nuovamente con la maglia del Milan sui campi da gioco.