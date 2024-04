È sempre la stessa storia: Juventus, ennesimo ‘scippo’ in casa Viola | La Fiorentina perde un top player

I tifosi faranno molta fatica a sopportare un altro sgarbo in piena regola. Si torna a parlare del calciatore più chiacchierato.

Corsi e ricorsi storici e il rumore di fondo di una tifoseria che proprio non ci sta. Da Roberto Baggio fino a Federico Chiesa e Dusan Vlahovic, la strada che da Firenze porta a Torino è ricca di luce per chi parte. Chi ama certi colori tuttavia non può sopportare questo vero e proprio tradimento.

Uno sgarbo in piena regola ed eccoci di nuovo a parlare del calciatore più chiacchierato. I bianconeri saranno costretti a cambiare molto a fine stagione e anche in questo caso sarà “la piazza” a decidere. Sì perché in tanti vogliono la testa di Massimiliano Allegri e il nome di Thiago Motta come possibile erede è molto di più di un’idea.

Con l’insediamento del nuovo tecnico sarà obbligatorio iniziare a proporre un calcio diverso da quello delle ultime stagioni. Ne è consapevole il dt Cristiano Giuntoli e lo sanno i suoi collaboratori. La rivoluzione partirà per forza di cose dal mercato.

Se un’estate fa l’ex dirigente del Napoli è restato praticamente a guardare le altre big rinforzarsi, questa volta la musica sarà diversa. Ecco perché la società ha di fatto già iniziato a contattare chi di dovere per imprimere un’accelerata a diverse trattative in entrata.

Ruota tutto attorno a lui

I dirigenti bianconeri si sarebbero convinti della necessità di un profondo restyling, con un reparto in particolare che sembra aver bisogno più di altri di innesti. Si tratta del centrocampo e tutto ruoterà attorno al futuro di Adrien Rabiot.

Con Allegri in panchina il francese ha spesso trovato spazio ma quali saranno i piani del giocatore in vista della prossima stagione? Se l’ex PSG dovesse partire, ecco chi sarebbe il naturale sostituto.

Che sgarbo

L’avventura di Amrabat in Inghilterra, precisamente con la maglia del Manchester United, dovrebbe terminare proprio a giugno. Difficile se non impossibile il riscatto da parte del club inglese dopo un percorso caratterizzato più da ombre che luci.

La Juventus ci pensa eccome e potrebbe sferrare l’assalto decisivo. Il dt Giuntoli sa che per puntare allo scudetto serviranno giocatori pronti subito e il nome del marocchino è tra i primi della lista. Se a questo aggiungiamo la naturale nostalgia del Bel Paese da parte del centrocampista, tutti gli elementi sembrano andare in un’unica direzione.