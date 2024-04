Mazzata Juventus, le brutte notizie non finiscono più | Il nuovo scandalo complica il mercato

L’incubo non sembra aver fine, ennesima cattiva notizia in casa Juventus: ne risentirà il calciomercato estivo

La Juventus sta vivendo le ultime stagioni con estrema difficoltà. Dai padroni d’Italia e tra le società più forti d’Europa sono passati a classificarsi con fatica alle prime quattro in Serie A e a non vincere un trofeo dalla stagione 2020-2021.

Il fattore principale è stato sicuramente la complicata situazione dirigenziale che ha vissuto negli ultimi anni, con le dimissioni improvvise della presidenza storica della famiglia Agnelli, le penalizzazioni in termini di punti inflitte a campionato in corso la scorsa stagione e due calciatori squalificati nell’attuale.

Con l’addio dei senatori il ciclo bianconero è terminato e urge riformare e rivoluzionare se si vuol tornare competitivi come un tempo. L’obiettivo è moderare l’elevato monte ingaggi e puntare sulla nuova generazione, dando spazio ai giovani talentuosi.

Attualmente i bianconeri lottano per un posto alla prossima edizione di Champions League, che manca da due anni, e sono in corsa per la vittoria della Coppa Italia, con un piede già nella finale che si giocherà all’Olimpico grazie alla vittoria per 2-0 nella gara d’andata contro la Lazio di Tudor.

Colpo del secolo

Lo scopo primario è ritornare ad essere campioni d’Italia; una banalità per la vecchia Juventus che ha segnata il record storico del campionato italiano con nove scudetti consecutivi vinti, ma che negli ultimi anni non riesce a raggiungere, tanto che l’ultima conquista risale alla stagione 2019-2020, con Cristiano Ronaldo in squadra.

La stella portoghese in Italia è stata definita il colpo del secolo. Arrivato dopo 9 anni di vittorie nel Real Madrid per più di 100 milioni di euro, ha dimostrato anche in Italia di essere uno dei migliori calciatori di tutti i tempi, vincendo tutto, tranne la Champions League.

Lasciati male

Un trasferimento che hanno amato tutti i tifosi del calcio, non solo quelli bianconeri, il cui epilogo però, non è stato dei migliori. Dal suo addio da Torino e con lo storico ritorno al Manchester United, Cristiano Ronaldo e la Vecchia Signora si son scontrati per vie legali, al cui termine ha avuto la meglio il 5 volte pallone d’oro.

La società bianconera dovrà risarcirlo di una cifra pari a 9.774.166 milioni di euro più interessi, una somma che il portoghese avrebbe dovuto incassare al netto di tasse e contributi, facendo riferimento alle manovre stipendi attuate dal club, mai versate a Cr7. A bilancio costerà moltissimo alla Juventus, in un momento molto delicato per la storia del club.