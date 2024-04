Che bella sorpresa: torna a Napoli una vecchia bandiera | La notizia era nell’aria

Gli azzurri festeggiano il momento e sperano di viverne altrettanti con la stessa intensità emotiva. Ecco che cosa è successo.

Basta poco per infiammare una piazza o semplicemente per distrarsi dalle difficoltà del momento. Dopo lo scudetto targato Luciano Spalletti sono stati più dolori che gioie in casa Napoli. Nelle ultime gare la squadra aveva mostrato qualche segnale di ripresa ma poi sono tornati i fantasmi del passato.

Un’imbarazzante fragilità difensiva, molti errori tecnici e la certezza che ormai gran parte dell’organico stia già pensando a cosa accadrà a partire dal mese di luglio. Dopo gli Europei infatti se non sarà rivoluzione poco ci manca. Il presidente De Laurentiis ha in serbo una sorpresa per i tifosi.

Il primo passo sarà l’insediamento del nuovo ds. L’attuale braccio destro di Cristiano Giuntoli, Giovanni Manna ha già comunicato alla Juve la sua volontà di mettersi in proprio. La sfida è di quelle ambiziose: portare in pochi mesi giocatori funzionali al progetto e tornare a competere per lo scudetto.

Per farlo ci vorranno tempo e pazienza. La strada tuttavia sembra essere già tracciata. La piazza intanto può assaporare un momento di grande spensieratezza pensando al Napoli che verrà. In fondo sognare non costa nulla.

La strada verso il successo

I problemi del Napoli sono iniziati da una serie di risultati negativi e da alcuni aspetti psicologici che non si possono spiegare in poche righe. Si è passati dalle certezze della passata stagione, con un team di calciatori affamati e desiderosi di vincere a una squadra che fa fatica a difendere un gol di vantaggio.

I giocatori di grande esperienza poi sono decisamente mancati all’appello, facendo sprofondare nelle incertezze anche i più giovani. Il risultato è stato un gruppo poco coeso che in campo ha mostrato tutti i propri limti.

Il grande ritorno

Si torna sempre dove si è stati bene e in questo caso anche Dries Mertens non ha deluso i suoi ex tifosi. Il belga è stato a Napoli con la famiglia per godersi il sole, il mare e una bella atmosfera da primavera inoltrata.

I tifosi l’hanno riconosciuto e in tanti hanno voluto scattare una foto insieme. Sarebbe servito eccome il giocatore a questo Napoli, anche dal punto di vista dell’esperienza e della leadership. Mister Calzona dovrà fare di necessità virtù fino al termine della stagione. Poi sarà rivoluzione. Soprattutto in termini di risultati, quelli che contano di più per chi ama questi colori.