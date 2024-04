‘Convocazione appesa a un filo’: Nazionale, un perno della squadra può restare a casa | Tutta Italia col fiato sospeso

La scelta del ct e il sentimento di un popolo che si riscopre più povero di prima. Ecco che cosa è successo.

I recenti successi delle italiane in campo internazionale potrebbero illudere molti tifosi. “Il calcio italiano non è poi così messo male”, verrebbe da dire. Ebbene tra queste insicurezze e false promesse si inserisce il lavoro delicato del ct della nazionale italiana, Luciano Spalletti.

Al di là dei ruoli in campo infatti per l’ex allenatore del Napoli non è stato affatto facile mettere insieme un gruppo di calciatori con determinati valori. Con l’avvicinarsi dell’Europeo però alcune scelte dovranno per forza di cose diventare definitive e qualcuno potrebbe rimanerci male.

Questo finale di stagione in Serie A propone una lotta salvezza ancora aperta e soprattutto una corsa all’Europa che conta che potrebbe vedere un’italiana in più qualificata alla prossima Champions League per i motivi spiegati sopra. Ingredienti che dovrebbero far sorridere il ct.

La convocazione del giocatore invece è ancora in dubbio per almeno un paio di motivi. Lo stesso Spalletti, apparso sereno e sorridente sugli spalti in occasione di Napoli-Frosinone, è chiamato a una scelta difficile. Ecco chi coinvolge e come potranno cambiare gli equilibri del gruppo azzurro.

Il calciatore resta a casa

È arrivato inevitabilmente il momento decisivo, quello dei bomber. L’Italia che verrà ha un bisogno quasi disperato di affidarsi a un calciatore che sappia trasformare in gol tutte le occasioni create anche grazie al supporto dei propri compagni.

Chi sarà il simbolo di questo nuovo corso? Tra campionato ed Europa, nelle ultime ore, si sono distinti almeno un paio di giocatori già convocati dal ct Spalletti. Attenzione alle sorprese, come ammesso da chi li conosce molto bene.

Il rischio è concreto

Dovrebbe partire dal primo minuto contro la Fiorentina e anche questa sarà una gara determinante per il suo futuro. Stiamo parlando delle chance di Mateo Retegui in ottica nazionale. Come ammesso da Alberto Gilardino in conferenza stampa, l’attaccante si gioca molto in queste ultime gare che anticipano l’impegno di Euro 2024.

“Sa anche lui (Retegui, ndr) che questo finale è determinante per un posto con la Nazionale ma lo vedo molto deciso”. Il problema alla caviglia sembra ormai un ricordo. La sfida dal sapore d’Europa sarà contro Belotti e la speranza è che match come questi possano dare una spinta fondamentale verso l’obiettivo.