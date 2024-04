Un colpo per reparto: Lazio, Lotito è pronto a sorprendere | Tre profili di primo livello al servizio di Tudor

Inizia la rivoluzione in casa Lazio. Lotito è pronto ad intervenire sul mercato: verrà acquistato un calciatore per reparto

Il presente della Lazio è totalmente immerso dal caos, il futuro è pieno di punti interrogativi, ma c’è un’unica certezza che potrebbe cambiar tutto: a prescindere da come si concluderà la stagione, a giugno il presidente Claudio Lotito farà rivoluzione.

Le dimissioni di Maurizio Sarri avevano già fatto intendere che qualcosa non andasse, così come i prolungamenti continui per i rinnovi di contratto da parte dei calciatori biancocelesti e il loro pessimo rendimento avuto durante la stagione, che hanno portato la Lazio ad una delle peggiori annate degli ultimi anni.

La squadra biancoceleste è attualmente settima in campionato e concluderà la stagione con molte probabilità fuori dalla top 4, il che implica che non si qualificherà alla prossima edizione di Champions League, a differenza della passata stagione in cui concluse in seconda posizione.

Proprio nella competizione europea la loro avventura è terminata agli ottavi di finale, contro il Bayern Monaco, nonostante l’incredibile vittoria all’andata; in Coppa Italia sono in semifinale, ma già con un piede fuori in seguito alla sconfitta per 2-0 all’andata contro la Juventus di Massimiliano Allegri.

Fine di un ciclo

L’arrivo di Igor Tudor ha già fatto notare i primi cambiamenti, sia nel modulo, che nei singoli utilizzati. La formazione subirà ancor più variazioni al termine della stagione, con gli addii oramai certi dei senatori, che simboleggiano la fine di un ciclo iniziato oramai 7 anni fa.

Nel giro di una settimana i tifosi biancocelesti hanno assistito a Luis Alberto e Felipe Anderson che hanno volutamente dichiarato che non rinnoveranno il contratto, cercando nuove destinazioni e sono in attesa di conoscere il futuro di Mattia Zaccagni e Ciro Immobile, che sembra essere sempre più lontano dalla capitale.

A lavoro

Il presidente e la dirigenza della Lazio sono già a lavoro per ricostruire la squadra nel calciomercato estivo e dar la possibilità a Igor Tudor di lavorare durante la preparazione estiva ed iniziare al meglio la stagione 2024-2025 con degli obiettivi ben precisi.

Ci sarà almeno un acquisto per reparto e tra i nomi in cima alla lista ci sono Rocco Vata, trequartista/ala 19enne del Celtic, Mauro Perkovic, classe 2003 che può ricoprire tutte le posizioni difensive, attualmente in forza alla Dinamo Zagabria, Loum Tchaouna, ala e punta classe 2003, e Boulaye Dia classe 1996, entrambi della Salernitana, con il senegalese sempre più in rottura con la squadra campana.