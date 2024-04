Inter, sfida all’Europa per il ‘pupillo’ di Spalletti | È appena maggiorenne ma lo vogliono tutti: 30 milioni e l’affare è fatto

Sta per scatenarsi un’asta per il giocatore seguito e apprezzato dal ct della nazionale italiana. L’Inter vuole battere tutti.

Alcuni obiettivi individuali e di team sono ancora alla portata ma il calciomercato impazza e non è possibile isolarsi completamente da certe voci. In questo caso c’è un giocatore molto giovane che ha sorpreso un po’ tutti, mettendo a referto già ben 21 presenze in Serie A.

Il gol e l’assist rappresentano quei punti di partenza fondamentali per impostare una crescita graduale e soddisfacente. I comportamenti fuori dal campo, secondo chi lo conosce bene, sono corretti e allora non c’è altro da fare se non continuare a lavorare con serietà lungo questo percorso.

Intanto il ct della nazionale italiana Luciano Spalletti si è accorto di lui e quando può va ad osservare i suoi progressi. A questa età è facile imbattersi in prestazioni eccellenti come in momenti in cui a mancare sono un po’ di lucidità ed esperienza.

Fattori in ogni caso messi in conto dalle squadre europee che lo stanno tenendo d’occhio. Tra queste c’è anche la capolista Inter, sempre più intenzionata a puntare sulle sue qualità tra presente e futuro.

Asta in vista

Andrea Ritorni, Chief Scouting per la Vigo Global Sport Service del procuratore Claudio Vigorelli ha parlato ai microfoni di Sportitalia di un calciatore che ha scoperto recentemente e che si sta facendo notare in Serie A con la maglia della Fiorentina.

Il presente sembra già scritto ma il futuro potrebbe riservare delle sorprese per il giovane calciatore. “Sta bene a Firenze, qualora ci fossero offerte bisognerà vedere se la Fiorentina vorrà privarsene. Sicuramente sapere che squadre italiane, inglesi, spagnole e tedesche lo stiano seguendo è una cosa che lusinga tutti”.

Tra il nero e l’azzurro

Tutti pazzi per Michael Kayode. Le parole della persona che lo ha scoperto non lasciano spazio a dubbi. Tra le big italiane pronte a fare un’offerta alla Fiorentina ci sarebbe anche l’Inter. Il calciatore piace a Spalletti come a Simone Inzaghi e non c’è tempo da perdere.

Secondo La Repubblica i nerazzurri potrebbero mettere sul piatto una cifra attorno ai 25-30 milioni di euro ma prima dovranno cedere. In quest’ottica l’olandese Denzel Dumfries è tra quei pochi calciatori che hanno reso fin qui al di sotto delle aspettative. Cambio in vista? Kayode non vede l’ora del grande salto ma prima ci sono gli impegni con la Viola.