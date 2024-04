Sinner ‘pizzicato’ così: insieme a lui c’è una rossa famosissima | È italiana e super affascinante

Smaltita la delusione di Montecarlo, prima di tornare in campo Jannik si ritagliato un po’ di tempo per sé: spunta una foto a sorpresa…

Sono passati solo due mesi e mezzo da quando Jannik Sinner rifiutò l’invito di Amadeus e della Rai di partecipare come super ospite a una serata del 74° Festival di Sanremo. Tuttavia, pensando a quanto è successo in poco più di 60 giorni, sembra essere passato molto più tempo…

Da quel mese di febbraio, infatti, Jannik, che era reduce dal trionfo agli Australian Open con conseguente sorpasso a Daniil Medvedev al secondo posto del ranking ATP, ha messo in bacheca altri due titoli, il 500 di Rotterdam e il Masters 1000 di Miami. Un trionfo, quest’ultimo, che gli è valso anche un altro sorpasso, quello a Carlos Alcaraz per la seconda posizione della classifica mondiale.

Parecchie cose sono cambiate pure in Rai, dal momento che è ormai ufficiale l’addio dello stesso Amadeus alla tv di stato. Chissà se il prossimo conduttore del Festival rinnoverà l’invito a Sinner per l’edizione 2025, ma se così fosse è facile immaginare che il campione di San Candido ribadisca il proprio diniego.

La motivazione addetta da Jannik per giustificare quel no fu la volontà di restare concentrato sul proprio lavoro. Dopo gli incontri istituzionali di rito seguiti al trionfo a Melbourne, infatti, Sinner non si è concesso altri giorni di vacanza, ricominciando subito ad allenarsi duramente in campo e in palestra in vista degli appuntamenti successivi.

Dentro al Sinner privato: famiglia, fidanzata e una passione molto speciale

Una decisione azzeccata, alla luce dei risultati ottenuti, ma tutto questo non deve far pensare che Sinner non sia un ragazzo come gli altri. Pur possedendo una forte cultura del lavoro e pur avendo una forte passione per il tennis, Jannik sa infatti anche concedersi momenti di svago. Poco importa che questi non siano pubblici.

Più che sui social, infatti, l’altoatesino preferisce trascorrere il tempo libero con i propri affetti e le proprie passioni. Del resto lo stesso Sinner ha più volte sottolineato l’importanza attribuita alla famiglia. Mamma e papà rappresentano quel “piccolo mondo antico” dal quale Jannik non vuole staccarsi. E l’amore? Anche la fidanzata Maria Braccini è fondamentale per il benessere di Sinner, pur non essendo la sua unica passione…

Jannik Sinner e l’amore per l’Alfa Romeo: ecco la Rossa della sua vita

Già, perché Jannik è un appassionato di sport a tutto tondo. Così, oltre all’adorato tennis, il fuoriclasse di San Candido segue con interesse anche lo sci, il primo sport praticato e il calcio, da tifoso del Milan. L’hobby del cuore di Sinner va però… più veloce del suo dritto. Parliamo delle auto.

Da buon italiano Jan è un grande tifoso della Ferrari, eppure nella sua collezione fa bella mostra un’altra Rossa. Si tratta di un’Alfa Romeo Stelvio Q4. Sinner è da sempre un amante della marca del Biscione, al punto di aver accettato di diventarne testimonial prima di affermarsi nel tennis. Sinner è anzi gelosissimo della propria Stelvio, al punto da essere lui stesso a lucidarla spesso e volentieri con grande cura. L’altra auto di sua proprietà è un’Audi RS6 Legacy Edition. Un bolide da 760 cavalli e dal valore di circa 300.000 euro. Ma con i prossimi successi che tutti ci auguriamo chissà che prima o poi il Cavallino non riesca a fare breccia nel cuore, e nel garage, di Sinner…