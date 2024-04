“Abbiamo il timore che…”: Roberto Baggio, annuncio improvviso | È successo tutto troppo in fretta

Le parole del fuoriclasse fanno pensare alla fine di qualcosa di importante. I prossimi segnali dovranno essere nuovamente incoraggianti.

Una rincorsa continua verso il successo. Non è per tutti, in pochi riescono a coronare il proprio sogno e tra qualche caduta di troppo c’è chi può guardarsi indietro e sorridere. La soddisfazione per il percorso fatto ma soprattutto la consapevolezza di essere una persona perbene e aver agito in maniera corretta.

Calcio ed etica si mescolano in maniera spontanea quando a scendere in campo è Roberto Baggio. L’età e quel ginocchio non permettono certamente al Divin Codino di tirare qualche calcio al pallone ma l’idea di uno sport diverso da quello che stiamo osservando è sempre ben presente.

Nella mente e nei cuori di chi ama questo sport, con la voce di chi predica nel deserto. Roberto Baggio è diventato presto un simbolo di una rivoluzione silenziosa e ogni volta che prende parola accade qualcosa di magico.

Il tempo si ferma, un po’ come quando accarezzava la palla con la suola o si contavano quegli interminabili secondi prima che questa toccasse il fondo della rete. Un calciatore speciale, un esempio per i più giovani quando si mette a disposizione di chi verrà dopo di lui.

L’annuncio improvviso

Le notti europee e le prestazioni delle nostre squadre italiane hanno fatto spesso da contorno a riflessioni più profonde. In questo caso ha partecipato al dibattito anche Roberto Baggio. Le sue parole non hanno il sapore della sentenza ma dell’avvertimento.

Il calcio italiano e i giovani: a che punto siamo? Quale momento sta attraversando il nostro movimento. In occasione di un evento commerciale, Tuttosport ha incontrato a Milano il campione.

L’Italia che verrà

Per parlare di Italia e dunque di Euro 2024 non si può fare a meno di pensare ai giovani che coltivano questo sogno. Ecco cosa ne pensa Baggio: “Credo che ai giovani italiani di oggi manchi la strada, quella in cui sono cresciuto io. Oggi abbiamo il timore che i nostri figli incontrino delle difficoltà ma sono proprio quelle che ti formano“.

Con coraggio e passione nessun traguardo diventerà irraggiungibile. E a proposito di uomini, l’ex calciatore aggiunge: “Spalletti ha le qualità per scegliere i giocatori che rappresenteranno l’Italia all’Europeo”. E noi non possiamo far altro che fidarci delle sue parole. In fondo questo calcio lo conosce molto bene.