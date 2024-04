Pioli nei guai, pesante assenza in vista della Roma: ‘Notizia agghiacciante’ | La rimonta si complica ancora

Ennesima brutta notizia per Pioli, la rimonta in Europa League si mette sempre più in salita: assenza pesantissima contro la Roma

Nonostante cinque anni di continua crescita, uno Scudetto conquistato nella stagione 2021-2022 e una semifinale di Champions League raggiunta, la permanenza di Stefano Pioli alla guida dei rossoneri è tutt’altro che certa.

Così come la passata stagione, anche la corrente rischia di chiudersi a zero trofei; un bottino inaccettabile per una squadra gloriosa come il Milan, che potrebbe esser fatale per l’allenatore in panchina, per la quale già circolano da mesi i nomi del suo possibile sostituto.

In campionato sono secondi in classifica, ma con un nettissimo distacco dall’Inter di Simone Inzaghi, che è prossima a cucire la seconda stella sulla maglia; in Coppa Italia sono stati eliminati ai quarti dall’Atalanta di Gasperini ed in Champions League hanno terminato il girone da terzi, retrocedendo in Europa League.

Nella competizione sono attualmente ai quarti di finale, nei quali hanno sorteggiato la Roma in ottima forma di Daniele De Rossi. È il primo incontro europeo tra i due club, che ha visto spuntare nel primo match i giallorossi, con il risultato di 1-0 grazie al gol di Gianluca Mancini.

Valutazione a 360 gradi

Ci sono anche molteplici fattori da considerare che spiegano il rendimento altalenante e incosistente avuto dal Diavolo durante il corso della stagione. Tra questi, i più determinati sono con certezza i tanti giocatori nuovi nell’undici titolare e l’emergenza infortuni.

Ci vuole tempo prima che il gruppo possa ingranare e di fatti il Milan da inizio 2024 ha una media punti notevole, al passo dell’Inter, dunque da Scudetto; per gli infortuni hanno dovuto lottarci contro tutta la stagione, con 35 infortuni totali, di cui 27 di natura muscolare e 8 lesioni.

Ennesimo stop

La squadra di Pioli dovrà dare il meglio di sè per rimontare la partita all’Olimpico e qualificarsi alle semifinali della competizione. La situazione si mette però già in salita, con due calciatori che hanno già dato forfeit per la sfida di giovedì, entrambi dello stesso reparto.

Si tratta di Simon Kjaer e Malick Thiaw, che durante il match terminato per 3-3 contro il Sassuolo di Davide Ballardini, hanno accusato problemi fisici. Il danese ha avuto un forte fastidio al flessore, la cui entità verrà valutata nei prossimi giorni, così come per il tedesco, a breve rientrato da un infortunio e non al top della condizione. Il Mister si troverà dunque con due soli difensori centrali nel Derby europeo, Gabbia e Tomori, affrontando l’ennesima parte cruciale di stagione in totale emergenza.