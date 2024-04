Ultima ora, scatta l’esclusione definitiva: ‘Fuori dal campionato italiano’ | Per i tifosi è un colpo al cuore

Notizia dell’ultima ora, i tifosi sono increduli: la squadra è stata esclusa definitivamente dal campionato

La Serie D italiana è il campionato che incarna al meglio il valore della passione e del senso di appartenenza da parte delle comunità locali verso il calcio e il proprio territorio. Una realtà in cui l’obiettivo è di far riassaporare il calcio professionistico alla propria piazza con la tanto desiderata promozione in C.

Ogni regione ha una propria istituzione che gestisce lo svolgimento del campionato dilettantistico suddiviso in 167 squadre totali e 9 gironi, i cui primi si classificano direttamente in Serie C, mentre dal secondo al quinto posto disputano i playoff; retrocedono in Eccellenza le ultime due classificate e le due perdenti dei PlayOut.

Attualmente l’albo d’oro vede la Campania prima nella classifica con 7 titoli, la Toscana e la Lombardia con 4, l’Emilia Romagna e il Piemonte con 3, Calabria, Sardegna, Abruzzo, Veneto, Puglia, Lazio e Liguria con 2 e Friuli Venezia-Giulia a 1 con le Marche.

Quest’edizione è la 76esima ed è gestito in toto per il 42esimo anno consecutivo dalla Lega Nazionale Dilettanti e sta regalando tantissime emozioni, con il Girone B, D, E ed F e le rispettive prime due in classifica vicinissime tra loro, facendo sì che si decida tutto alle ultime giornate.

Classifica stravolta

Proprio nel Girone D, si è verificato il caos totale, con una classifica tutta da riscrivere, sia per le promozioni che per le retrocessioni, a causa di un episodio fatale: il protagonista è la Pistoiese che sarà definitivamente esclusa dal campionato.

La squadra toscana non si è presentata allo Stadio Marcello Melani per la sfida contro il San Giuliano; un’assenza prevedibile dati gli importanti problemi societari in corso. Un gesto già compiuto la settimana precedente, nella partita contro il Fanfulla la , che ha comportato la sconfitta a tavolino e un punto di penalizzazione in classifica per il club.

Campionato terminato

Il campionato per loro è ufficialmente terminato e ha comportato importanti conseguenze per gli altri 19 partecipanti del girone, poichè il regolamento prevede l‘annullamento dei punti guadagnati nelle partite disputate con la squadra esclusa, facendo sì che quando la decisione del giudice sarà ufficiale, le società vedranno ridursi i propri punti in classifica.

Una situazione che coinvolgerà in particolar modo il Carpi primo in classifica, la cui detrazione sarà pari a 4 punti, fondamentali per la promozione alla serie successiva e Ravenna e Forlì, squadre attualmente in seconda e quarta posizione che si giocano i PlayOff, che dovranno dire addio rispettivamente a 6 punti.