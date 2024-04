Milan? Adesso metto un punto | Pioli ha vuotato il sacco: annunciato il suo futuro

Non ci sono ormai più dubbi sulla scelta della società che coinvolge direttamente il tecnico rossonero. Tutti i dettagli.

Un pareggio pirotecnico contro la “bestia nera” Sassuolo e la ghiotta possibilità di blindare definitivamente il secondo posto in classifica proprio nel match più atteso. Di fronte ai rossoneri però ci sarà un’Inter arrabbiata dopo il pareggio rimediato in casa contro il Cagliari nel posticipo della 32° giornata di Serie A.

Ci sono tutti gli ingredienti per un finale infuocato per il Diavolo. Non solo il campionato: in Europa, contro la Roma di De Rossi, ci si giocherà una bella fetta di stagione. Non sarà semplice ribaltare la sconfitta subita a San Siro ma Leão e compagni credono all’impresa.

Da questi risultati dipenderà naturalmente anche il futuro del tecnico rossonero Stefano Pioli. La gara del Mapei Stadium ha evidenziato ancora una volta una fragilità difensiva lampante. I 37 gol subiti in 32 partite sono davvero troppi per competere per gli obiettivi più ambiziosi.

Pioli ha a disposizione ancora qualche settimana per tramutare una stagione come le altre in un percorso indimenticabile. C’è soltanto un aspetto a questo punto che potrebbe riscrivere il suo futuro.

L’annuncio in diretta

Per altre squadre il valzer delle panchine è già abbondantemente iniziato mentre in casa Milan la posta in palio è troppo grossa per sbilanciarsi in questo genere di considerazioni. Ecco perché al momento il futuro del tecnico rossonero è ancora in bilico.

A fine gara però l’allenatore del Milan ha messo ancora un po’ di pepe al tema. Parole che, a seconda delle interpretazioni, possono dare vita a due possibili scenari. Ecco cosa ha detto il tecnico italiano al termine del pirotecnico 3-3 contro il Sassuolo.

Le parole del tecnico

Ecco le considerazioni del tecnico ai microfoni di DAZN dopo il pari di Reggio Emilia. “Futuro? Per me non cambia niente, la prossima partita è sempre la più importante. Il mio futuro si deciderà alla fine del campionato, come è sempre stato da quando sono al Milan”.

La sensazione è che solo con un trofeo il tecnico rossonero sarebbe certo della permanenza. La dirigenza potrebbe anche optare per un nome con un profilo e una filosofia di gioco diversi da Pioli. Prima però c’è un finale di stagione da vivere nel migliore dei modi. Leão e compagni vogliono chiudere l’annata senza alcun rimpianto.