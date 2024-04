Non me ne va bene una: per Calzona si mette malissimo | Si ferma anche il trascinatore, ecco quando rientra

I problemi del Napoli non riguardano soltanto la classifica. Il calciatore costretto a un nuovo stop: le ultime.

Sarebbe un semplice eufemismo: la stagione del Napoli fin qui è stata più che sfortunata e anche il povero Calzona non sa più dove guardare (o sbattere la testa). Le residue chance di qualificazione alla prossima Champions League, se mai ci sono state, sono state spazzate via a causa dell’ultimo risultato.

Il pareggio per 2-2 contro il Frosinone ha evidenziato i pregi e soprattutto i limiti di una squadra che fa fatica a restare concentrata e coesa per tutti i 90 minuti. Dopo la perla di Politano infatti sono arrivati gli errori di Osimhen prima (a tu per tu con Turati) e di Meret poi.

Il portiere aveva avuto il grande merito di neutralizzare Soulé dal dischetto ma in fase di inizio azione ha praticamente consegnato a Cheddira la palla per condannare i suoi. Il Frosinone esce a testa alta dal Maradona e guarda ai prossimi impegni con ritrovato entusiasmo.

Per il Napoli questo è un pareggio che sa di sconfitta. Andato due volte in vantaggio non è riuscito a congelare i bollenti spiriti degli avversari e aggiungere tre punti preziosi alla propria classifica. Dall’infermeria poi è arrivata l’ennesima cattiva notizia.

Che tegola per il Napoli

Questo nuovo infortunio proprio non ci voleva. Dopo il bellissimo gol nel primo tempo ecco lo stop che tiene in ansia Calzona e i suoi collaboratori. Matteo Politano si è fermato al minuto 77 della gara contro gli uomini di Di Francesco.

Secondo le prime indicazioni fornite dal club azzurro si tratterebbe di un risentimento muscolare e non sono ancora noti i tempi di recupero. Ciò che è certo è che l’assenza di Politano complica parecchio i piani dell’allenatore in vista di queste ultime “finali”.

Lo scherzo del destino

Politano era stato protagonista anche a Monza grazie a quell’eurogol che aveva fatto balzare in piedi dal divano i tifosi del Napoli. Ora Calzona dovrà inventarsi qualcosa a livello tattico per sopperire a questa importante assenza.

Osimhen e Kvaratskhelia non sembrano certamente i giocatori della passata stagione e nel reparto avanzato il Napoli potrebbe patire questa ultima assenza. Gli 8 gol e i 5 assist dell’ex esterno offensivo del Sassuolo certificano il peso specifico di un calciatore divenuto trascinatore. Uno scherzo del destino che nessuno avrebbe voluto incontrare sulla propria strada, a pochi punti dalla zona calda della classifica.