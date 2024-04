L’infortunio è grave, ho deciso di smettere | L’ex Serie A costretto al ritiro: colpo alla testa e condizioni gravissime

L’ex Serie A ha detto basta: l’infortunio è più grave del previsto e dopo una lunga riflessione ha deciso di ritirarsi

La Fiorentina di Vincenzo Italiano proverà a ripetere i traguardi raggiunti la scorsa stagione. Al termine dell’annata 2022-2023 la Viola ha ottenuta la qualificazione alla prossima Conference League tramite il campionato, ha raggiunto la finale di Coppa Italia e la finale di Conference League.

Entrambe le finali non hanno avuto esito positivo: perse entrambe, una con l’Inter, l’altra con il West Ham, entrambe con il risultato di 1-2 per gli avversari, ma l’obiettivo di quest’anno è ripetersi e ci stanno riuscendo a pieno in tutte le competizioni.

Attualmente sono decimi in Serie A ma a pochissimi punti dalla zona Europa; in Coppa Italia sono in semifinale, la cui andata è già stata vinta per 1-0 contro l’Atalanta di Gasperini e in Conference League sono ai quarti di finale con il Viktoria Plzen, con il passaggio del turno rimandato al ritorno.

La speranza è vincere sia la Coppa Nazionale che quella Europea e riportare un trofeo in società che manca dal 2001. Un compito arduo, ma per il quale il mister lavorerà giorno e notte per rendere meno amaro l’addio alla panchina della Fiorentina che avverrà al termine della stagione.

Serve rischiare di più

Nel match contro l’Atalanta ha dimostrata carattere, voglia di vincere e un’ottima organizzazione nel rettangolo di gioco. Non si può dire lo stesso nel match d’andata di Conference League, nella quale la Fiorentina non è riuscita ad osare e variare in fase offensiva, creando pochissime occasioni da gol.

La fase difensiva ha confermato invece l’ottimo rendimento avuto sin qui nella competizione, con un solo gol subito nelle ultime 8 gare disputate. Al ritorno servirà la vera Fiorentina di Italiano, non quella che mai si è accesa nel match terminato 0-0 alla Doosan Arena.

Addio in anticipo

Prima del match si è raccontato ai microfoni di Firenze Viola una vecchia conoscenza sia della Fiorentina che del Vktoria Plzen. Il suo ruolo è l’attaccante, ma seppur giovanissimo, a soli 24 anni, ha dovuto dire addio al calcio giocato. Si tratta di Martin Graiciar; ecco le sue parole: “Da un paio d’anni sono tornato a casa, in Repubblica Ceca” ci racconta: “Ho avuto un infortunio molto grave alla testa, con conseguente commozione, quindi ho preferito smettere. Adesso sono più vicino alla mia famiglia, a differenza di quanto ho fatto durante la mia carriera, e per questo sono più felice“.

Una carriera stroncata sul nascere, che mette l’ex calciatore nella posizione di doversi rifare una vita ed una quotidianità che in precedenza era formata maggiormente da allenamenti e partite. In merito a ciò ha aggiunto: “Adesso non so ancora cosa mi piace, sto viaggiando per il mondo e la prossima settimana andrò a Cuba da solo: devo riposarmi dopo la carriera, se pur breve, che ho fatto. Vi confesso che non è facile mentalmente smettere di giocare alla mia età”.