“Si è rassegnato: sarà esonerato a fine stagione”: salta la panchina più golosa del mondo | Arriva De Zerbi

La decisione sarà ufficializzata a fine stagione. Cambio sulla panchina di uno dei club più importanti al mondo: si siederà De Zerbi

Anche per quest’annata i tifosi del Manchester United dovranno attendere almeno un’altra stagione per vedere il proprio storico club vincere nuovamente la Premier League; l’ultima vittoria del trofeo più ambito di Inghilterra risale addirittura alla stagione 2012-2013.

A sette giornate dalla fine, anche quest’anno, i Red Devils non ci sono tra le squadre che si danno battaglia per conquistare il campionato; è una lotta a tre, con un unico punto di differenza, tra il Manchester City di Pep Guardiola, il Liverpool di Jurgen Klopp e l’Arsenal di Mikel Arteta.

La squadra di Ten Hag potrebbe trovarsi di fronte all’ennesima stagione fallimentare. Ultimo nel girone A di Champions League nel quale erano dichiarati favoriti insieme al Bayern Monaco, e probabilmente terminerà la stagione ottenendo la qualificazione in Europa League, poichè il quarto ed ultimo posto a disposizione per qualificarsi in Champions League è conteso tra il Tottenham di Ange Postecoglou e a sorpresa l’Aston Villa di Unai Emery.

L’unica consolazione potrebbe essere il raggiungimento della seconda finale di FA Cup consecutiva in caso di vittoria nella sfida contro il Coventry City che si terrà il 21 aprile. Potrebbe però avere lo stesso epilogo della passata stagione, poichè l’altra semifinalista è il Manchester City, che vinse la scorsa edizione proprio contro i rivali.

Permanenza in dubbio

Secondo il Daily Mail, a prescindere dai risultati conseguiti al termine della stagione, la dirigenza dello United cambierà per l’ennesima volta allenatore, a dimostrazione che non c’è volontà di dar via ad un progetto longevo, ma il desiderio di ottenere risultati positivi nel più breve tempo possibile.

Erik Ten Hag, nonostante la vittoria della Carabao Cup, la finale di Fa Cup ed il terzo posto raggiunto la scorsa stagione, sembra oramai essere destinato fuori dai cancelli di Old Trafford; girano voci che a testimoniarlo siano proprio i calciatori, che notano il tecnico oramai rassegnato.

Caccia al sostituto

Si dice che il punto decisivo sia stato il pareggio per 2-2 contro il Liverpool di Klopp; l’ennesima partita nella quale la squadra ha subito quasi 30 tiri in porta, per un totale di 90 nelle tre sfide contro i Reds nella stagione corrente. Numeri che fanno ben intendere la sbagliata organizzazione della squadra in campo, la quale necessita inevitabilmente di una scossa per invertire la rotta.

Jim Ratcliffe, proprietario di minoranza dello United è alla ricerca di un nuovo sostituto e avrebbe già deciso il suo successore: si tratta di Roberto De Zerbi, l’ex tecnico del Sassuolo che ha fatto impazzire il mondo calcistico alla guida del suo Brighton, portandolo in Europa per la prima volta nella sua storia, nella speranza che ripeta risultati così straordinari anche sulla sua nuova panchina.