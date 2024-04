De Laurentiis sfodera il colpo, attacco stellare senza Osimhen: ‘Così siamo più forti’ | Il nome del sostituto è da brividi

De Laurentiis ha trovato il bomber su cui puntare, è voluto da tutta Europa: è il perfetto sostituto di Osimhen

Il Napoli di Aurelio De Laurentiis dovrà impegnarsi al massimo nel tentativo di terminare al meglio una stagione disastrosa e raggiungere quantomeno la qualificazione ad una competizione europea, con la Champions League che è oramai fuori portata.

I partenopei occupano momentaneamente la settima posizione in classifica con 48 punti conquistati, a -10 punti dal quarto posto e con sole sette giornate alla conclusione del campionato. Preoccupa la differenza reti con 48 gol fatti e 38 subiti, numeri non da top di Serie A.

Confrontando il periodo attuale con la passata stagione, il Napoli ha esattamente 30 punti in meno; impensabile considerando che la scorsa stagione hanno dominato la Serie A, vincendo il trofeo 33 anni dopo l’ultima volta e facendo parlare di sè in tutta Europa.

La società è pervasa dal caos e lo testimonia la gestione degli allenatori, prima con l’arrivo di Garcia come sostituto di Luciano Spaletti, poi con la firma a novembre dell’ex Walter Mazzarri ed infine Francesco Calzona da febbraio come ultimo fino al termine della stagione.

Urgono cambiamenti

De Laurentiis dovrà muoversi al meglio per dimenticare questa bruttissima stagione che sembra aver cancellato il ricordo del trionfo dello Scudetto nella stagione 2022–2023. Urgono cambiamenti drastici, sia dentro che fuori il rettangolo di gioco.

L’idea del presidente è di costruire un nuovo stadio e nuove infrastrutture di proprietà, seguendo il modello della Fiorentina e di acquistare almeno un calciatore per reparto per sostituire gli oramai partenti Piotr Zielinski, promesso all’Inter a parametro zero e Victor Osimhen.

Occhi da tutta Europa

Il bomber nigeriano durante la sua esperienza con la Nazionale in Coppa d’Africa, persa in finale contro la Costa d’Avorio, ha clamorosamente detto in un’intervista che vorrebbe lasciare la squadra campana al termine della stagione e voler provare una nuova avventura, preferibilmente in Premier League.

La sua meta non è ancora chiara ma con molta probabilità il suo addio avverrà tramite il pagamento della clausola di 130 milioni di euro. Il Napoli sta dunque correndo ai ripari ed il profilo preferito sembra essere Vyktor Gyokeres, attaccante svedese dello Sporting Lisbona, primo in Europa per somma di g/a. È stato acquistato la scorsa estate per 21 milioni di euro dal Coventry City ma i portoghesi per il suo rendimento monstre non lo faranno partire a meno che non venga estinta la clausola da 100 milioni di euro.