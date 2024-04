Andiamo a prendere Coman: bentornato in Italia, già pronto il tappeto rosso | Colpo Champions e tifosi scatenati

I tifosi sono scatenati, ritorna una vecchia conoscenza in Serie A: Kingsley Coman ritorna in Italia dopo 9 anni

Sembrava durare in eternità eppure l’ora è finalmente giunta; il Bayern Monaco a breve terminerà la sua egemonia durata 11 anni, dal 2012 al 2023, passando lo scettro ed il trono all’incredibile Bayer Leverkusen di Xabi Alonso.

Per i bavaresi è stata una stagione a dir poco disastrosa. La squadra allenata da Thomas Tuchel, il quale lascerà al 110% la società al termine della stagione per il rendimento avuto, ha dimostrato di non essere la stessa squadra dominante sin dall’inizio, perdendo contro il Lipsia in Supercoppa di Germania con un risultato netto di 0-3.

Credevano di consolarsi con l’ennesimo campionato vinto, ma così non sarà, poichè il Bayer Leverkusen viaggia ad un’altra velocità. Eppure sembrava che la macchina bavarese fosse perfetta, ancor di più con l’approdo di Harry Kane per 110 milioni di euro, ma qualcosa non ha funzionato.

Il bomber inglese non è stato di certo un flop, anzi è stato il migliore. Ad oggi registra più di 40 gol stagionali, ma potrebbe ritrovarsi l’ennesima stagione della sua carriera senza trofei: la Bundesliga è oramai lontana ed ha perso la Coppa Nazionale al secondo turno contro il Saarbrucken, squadra di terza divisione tedesca.

Ultima spiaggia

L’unica competizione rimanente è la Champions League. Sono passati da primi nel Girone A con Copenaghen, Galatasaray e Manchester United ed hanno sconfitto la Lazio negli ottavi di finale con la rimonta al ritorno: per salvare la stagione, bisogna puntare alla vittoria della settima Coppa dei Campioni.

Attualmente sono ai quarti di finale della competizione, nella quale hanno sorteggiato l’Arsenal di Mikel Arteta. L’andata è terminata sul punteggio di 2-2 all’Emirates Stadium con gol di Saka, Gnabry, Kane e Trossard; è tutto rimandato al ritorno, dove se passeranno il turno, affronteranno in semifinale la vincitrice tra Real Madrid e Manchester City.

Rivoluzione in arrivo

Il Bayern Monaco è quel tipo di società che cambia immediatamente quando i risultati non arrivano. Lo si è potuto constatare lo scorso anno, quando nonostante la vittoria del campionato, i bavaresi hanno cambiato l’allenatore e parte della dirigenza a stagione in corso.

Una stagione del genere non può che precludere una rivoluzione in arrivo: oltre l’oramai partente Tuchel, probabilmente abbandonerà il top club tedesco Kingsley Coman, arrivato nell’estate del 2017 per 21 milioni di euro dalla Juventus. Per il francese è stata una carriera in crescendo, sia con i club che con la Nazionale, ma adesso vuole provare una nuova avventura: tutte le voci riportano ad un ritorno in Italia, con l’Inter ed i bianconeri in pole.