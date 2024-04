‘Scoppia un’altra Calciopoli’: Juventus, tifosi sconcertati | L’annuncio fa saltare dalla sedia

Il ritorno in Champions League si avvicina, ma non c’è pace per l’universo bianconero: una nuova indiscrezione mette in ansia i tifosi.

Sospesa tra il presente della ripartenza e un futuro che, secondo i programmi della società, dovrà tornare a dare soddisfazioni ai tifosi. Questo il particolare momento che sta vivendo la Juventus, che per il quarto anno di fila non è riuscita a inserirsi nella lotta allo scudetto.

O meglio, ai bianconeri va dato il merito di aver tenuto aperta la Serie A 2023-’24, ma solo fino a febbraio. La squadra di Allegri è crollata sul più bello, cedendo di schianto soprattutto sul piano mentale nel testa a testa contro l’Inter proprio in concomitanza con lo scontro diretto.

Il ko di San Siro, preceduto dal pareggio interno contro l’Empoli, ha segnato un vero e proprio cortocircuito nel campionato della Juventus, che da quel momento ha tenuto un passo da zona retrocessione. La distanza dall’Inter si è fatta siderale e anzi Danilo e compagni devono ora guardarsi le spalle dalla concorrenza per la zona Champions League.

John Elkann, il maggior azionista del club, ha parlato di “anno zero” in quello che è stato un vero e proprio manifesto programmatico della prossima stagione. Complice il probabile ritorno in Champions e i milioni in arrivo dalla partecipazione al Mondiale per Club, la Juventus cercherà di tornare a recitare un ruolo di primo piano sul mercato.

Juventus, il mercato passa dai talenti usciti dalla Next Gen

Del resto nelle ultime due sessioni, le prime dell’era Giuntoli, l’ex dirigente del Napoli ha avuto ben poca libertà di movimento. Esigenze di bilancio hanno imposto di ridurre al minimo le operazioni in entrata, ma ora con un budget più consistente dovrebbe essere possibile alzare l’asticella delle ambizioni.

Un peso determinante nelle operazioni di mercato della Juventus lo avranno i giovani talenti usciti dalla Next Gen. Molti di loro si sono già affermati in Serie A e promettono di diventare uomini-mercato tra poche settimane. E se il futuro di Kenan Yildiz sembra essere blindato, non altrettanto si può dire per talenti come Matias Soulé e Dean Huijsen, le cui cessioni sembrano probabili.

Addio Huijsen: la Juventus fa cassa, la reazione dei tifosi

Il fantasista argentino ha mercato in Inghilterra, mentre il difensore olandese naturalizzato spagnolo ora in prestito alla Roma è finito nel mirino del Borussia Dortmund. Radiomercato riporta l’intenzione dei gialloneri di arrivare a offrire 30 milioni per il cartellino di Huijsen, cifra ce ha fatto “esplodere” i social.

“Se davvero ce lo pagano 30 milioni fanno scoppiare un’altra Calciopoli” si legge in un commento di un tifoso su X. Chiaro il riferimento alla valutazione, ritenuta eccessiva, del cartellino di Huijsen. Dopo un buon approccio alla Roma, dove è arrivato a gennaio, il classe 2005 ha commesso qualche errore di troppo nelle ultime uscite, mostrando di avere ancora ampi margini di miglioramento. Le qualità però ci sono tutte e la Juventus è pronta ad ascoltare le proposte…