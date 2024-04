Ufficiale Juventus, contratto siglato | Accordo di due anni: foto di rito e stretta di mano

Grande colpo di mercato dei bianconeri. Con lui in rosa ci si avvicina sempre di più al sogno scudetto.

Tornare a vincere, certo ma senza forzature o manovre pericolose. La Juventus è ancora in gioco per un trofeo (la Coppa Italia) e deve assolutamente blindare nelle prossime partite un posto valido per la prossima Champions League.

Alle sue spalle infatti Bologna e Roma si stanno dando un gran da fare per raggiungere i propri obiettivi e possibilmente minare le certezze dei bianconeri. Il calcio di Thiago Motta, accostato proprio alla Juventus per la prossima stagione, in contrapposizione alla proposta antica di Massimiliano Allegri.

La domanda sorge spontanea: con questa rosa a disposizione, quanti punti avrebbe conquistato il tecnico rivelazione di questa Serie A? Tra paragoni scomodi e punti ancora tutti da conquistare, la Juventus è già nel futuro.

La primavera porta con sé novità e giocatori pronti a far cambiare ritmo alla squadra. Proprio come in questo caso. Le foto di rito e i sorrisi sono già di dominio pubblico. La firma sul contratto rappresenta un momento da incorniciare.

Il futuro è adesso

Cristiano Giuntoli e i suoi collaboratori hanno iniziato le proprie riflessioni dal materiale umano e tecnico già presente in organico. Tra i vari prestiti infatti ci saranno sicuramente dei calciatori che torneranno alla base per provare a imporsi.

La Juventus annuncia con soddisfazione la firma sul contratto da parte di un giocatore che potrà dare molto in proiezione futura alla causa. In un ruolo assolutamente non facile il ragazzo si sta muovendo molto bene, dando soddisfazioni al tecnico e ai suoi compagni. Ecco perché si tratta di un colpo di mercato.

Ufficiale, primo contratto per lui

Come riportato dal sito ufficiale del club bianconero, Stefano Turco, terzino destro della formazione U19 allenata da Montero, ha firmato il suo primo contratto da professionista. Un momento che rappresenta sia un punto di partenza che un punto d’arrivo considerata l’età del ragazzo.

In bianconero da quando aveva 14 anni, Turco ha collezionato in questa stagione 25 presenze (2 gol e 3 assist). Come ricorda il sito del club torinese, il classe 2005 ha fatto anche il suo esordio lo scorso ottobre con la Juventus Next Gen in Coppa Italia contro la Pro Vercelli. I tifosi si aspettano molto da lui e si augurano che il suo percorso in bianconero possa presto colorarsi di nuove emozioni e successi.