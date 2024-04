Spalletti, che fortuna: colpo grosso in vista degli Europei | Si unisce alla Nazionale una stella internazionale

Un’ottima notizia in vista degli Europei che inizieranno a giugno: Spalletti trova una stella per la Nazionale

Quest’anno il calcio non conosce il significato della parola fermarsi. Con il termine dei campionati, le rispettive coppe nazionali e le competizioni europee a giugno, salta la pausa estiva: ci sono i campionati europei di calcio 2024.

Si tratta della 17esima edizione della competizione, che ritorna ad essere ospitata da un unico paese, la Germania a differenza di Euro 2020. Per i tedeschi sarà la terza volta che ospiteranno un’edizione del trofeo nella loro storia, ma la prima sul suolo tedesco unificato.

Il formato sarà quello utilizzato a partire da Euro 2016, l’edizione che vide trionfare il Portogallo di Cristiano Ronaldo. Saranno 24 le squadre che si contenderanno l’accesso alle fasi ad eliminazione diretta, di cui le prime due di ogni gruppo e le quattro migliori terze.

Partirà venerdì 14 giugno a Monaco di Baviera con il match tra Germania e Scozia, i gironi termineranno il 26 dello stesso mese e si ripartirà due giorni dopo con gli ottavi di finale. La finale invece verrà dispiutata il 14 luglio a Berlino.

Campioni in carica

I campioni in carica del torneo sono gli italiani, grazie al successo in finale contro l’Inghilterra a Webley, ai calci di rigore dopo che i tempi supplementari sono terminati sul punteggio di 1-1. Gli azzurri di Luciano Spalletti sono partiti da quarta fascia e sono stati sorteggiati nel Girone B con Albania, Spagna e Croazia.

Un sorteggio certamente non fortunato che ha creato il girone più ostico del torneo. Il CT della Nazionale però non demorde, avendo come obiettivo quello di arrivare fino in fondo, nonostante sostenga di non essere al livello delle migliori, ossia Spagna, Francia, Germania e Inghilterra.

Ottimo rinforzo

Le pause nazionali sono finite dunque Spalletti ha già deciso chi porterà con sè definitivamente ad Euro 2024 anche se ha espresso il desiderio che la UEFA aumenti il numero dei convocati, per avere 15 calciatori disponibili in panchina oltre agli 11 titolari in campo.

Il dilemma più grande per l’Italia è la punta centrale, ma sembra essersi risolto con Gianluca Scamacca. Il bomber dell’Atalanta è in uno stato di forma incredibile e lo confermano i suoi numeri con 6 gol nelle ultime 7 partite giocate e doppietta al Liverpool nell’andata dei quarti di finale di Europa League. Il segnale è certo: Scamacca vuole esserci e da protagonista.