Occasione Dia, i granata lo cedono in Italia | Una grande squadra lo ha scelto per l’attacco

L’attaccante della Salernitana pronto a trasferirsi al termine di questa stagione sportiva. I dettagli della trattativa.

Sarà l’estate dei bomber. I loro movimenti in campo lasceranno spazio a quelli in auto o in aereo perché il mercato può proporre loro destinazioni decisamente interessanti. Si sa, gli attaccanti sono quei giocatori che fanno sognare i tifosi perché con i loro gol permettono in tempi brevissimi di centrare l’obiettivo stagionale.

Ecco allora come le strade di Boulaye Dia e di una grande squadra di Serie A potrebbero incontrarsi presto, proprio al termine di questa stagione sportiva. I discorsi sono naturalmente già iniziati e i dirigenti hanno approfittato di un incrocio previsto dal calendario per sedersi a un tavolo e parlare del futuro del calciatore.

Già nelle ultime sessioni di mercato Dia era stato tra i nomi più caldi di quelle squadre alla ricerca di un calciatore in grado di unire buoni doti tecniche a una valutazione di mercato tutto sommato contenuta. Ora che la clausola da 20 milioni di euro è scaduta inoltre per molte società l’attaccante della Salernitana sarebbe un’opzione ideale.

Molto dipenderà naturalmente dal numero delle pretendenti e dal tecnico che dovrà inserire Dia nella sua idea di gioco. Da questo punto di vista non ci sono dubbi. L’allenatore in questione sarebbe molto felice di abbracciarlo e consegnargli la tanto attesa maglia da titolare.

La valutazione di mercato

Partiamo dai numeri e dal programma dei prossimi giorni. Trattare con la società un attaccante da 4 gol in 17 partite di Serie A non dovrebbe essere così difficile. Dia ora come ora vale meno di 20 milioni di euro e conosce molto bene il nostro campionato.

Due elementi non da poco. Ecco perché la Lazio ci starebbe pensando seriamente e il prossimo incrocio proprio contro i campani in campionato sarà importante per parlare del futuro dell’attaccante. Ecco quale sarebbe l’idea dei biancocelesti.

Tudor lo vuole per un motivo

Pochi gol e tante incomprensioni: il futuro di Ciro Immobile alla Lazio è decisamente in bilico e allora Dia potrebbe essere il degno erede del bomber italiano.

Igor Tudor spinge per un nuovo attaccante e con circa 10 milioni di euro la dirigenza può accontentarlo. I tifosi sperano che proprio in questo ultimo incrocio non ci possano essere rimpianti di nessun tipo. La corsa all’Europa non è ancora finita.