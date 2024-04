Lazio è stato un piacere, adesso ritorno a casa | La sua avventura finisce qui: un altro top player lascia Formello

Ormai è tutto deciso. La Lazio e il calciatore si separano dopo tanti alti e bassi. La partenza del giocatore si farà sentire.

Nessuna nuova possibilità in arrivo. Il calciatore e la società hanno deciso di separarsi. Una scelta destinata a far discutere non solo per quanto riguarda l’aspetto tecnico. All’interno dello spogliatoio il calciatore si era fatto apprezzare anche per i suoi valori umani.

Allo stadio parte della tifoseria non ha invece quasi mai considerato il calciatore come un valore aggiunto per la rosa che fu di Maurizio Sarri e che adesso è guidata da Igor Tudor. Probabilmente le difficoltà di ambientamento a un campionato molto tattico hanno fatto la differenza.

Un ostacolo difficile da superare nonostante la volontà e l’impegno. Il mercato può sempre risolvere la situazione in un caso o nell’altro. In questa occasione, il destino si è messo di mezzo. Il calciatore avrebbe dovuto infatti sostituire (non certo dal punto di vista tecnico) un certo Milinkovic-Savic.

Una missione difficile per qualunque top player in circolazione. L’avventura del calciatore dunque finisce qui e non ci saranno particolari rimpianti. Leggendo i numeri e il percorso del protagonista di questa vicenda si può facilmente ipotizzare quale sarà la sua prossima destinazione.

Ritorno a casa

Più della metà delle presenze collezionate con squadre di club (da quando gioca ad alti livelli) appartengono al mondo della Bundesliga. Il campionato tedesco è stato a lungo il terreno ideale per crescere e confrontarsi con grandi campioni.

Ora il più classico dei ritorni a casa. Stiamo parlando del futuro del centrocampista della Lazio Daichi Kamada. In questa stagione il giapponese classe 96 non ha inciso e i dubbi sul suo conto hanno indotto la dirigenza a pensare a una stagione, la prossima, senza di lui.

Ecco chi lo vuole

La strategia del club è molto chiara. Le prossime partite saranno dunque decisive per capire quale sarà il suo futuro, con Tudor che sembra volergli concedere qualche bonus extra. Dipendesse dalla tifoseria la scelta sarebbe scontata. Nelle ultime ore intanto il Borussia Mönchengladbach si sarebbe interessato all’ex Eintracht Francoforte.

Cosa prevede in questo caso il futuro? Il ritorno in Germania appare più che probabile a meno che non sbocci l’amore con la piazza biancoceleste proprio in queste ultimissime finali. Uno scenario difficile da realizzare ma non impossibile. Il giocatore sfrutterà queste ultime chance?