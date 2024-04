Napoli-Juve è di nuovo scontro, l’ex Serie A infiamma il mercato | Chi lo prende fa un capolavoro

Ennesima partita tra Napoli e Juventus, ma questa volta all’esterno del rettangolo di gioco: pronto l’assalto ad un ex Serie A

Nel campionato italiano ci sono tantissime rivalità tra le varie squadre ma tra quelle più accese c’è certamente quella tra Napoli e Juventus, due big della nostra Serie A che ci hanno regalato nel corso degli anni tantissime partite che hanno messo in palio titoli e trofei.

Da una parte i bianconeri, che hanno sede nella regione piemontese ma che non rappresentano la città di Torino, essendo i torinesi per la maggioranza sostenitori del Toro, dall’altra i partenopei, l’unica formazione del sud Italia ad aver giocato stabilmente in Serie A.

Il primo incrocio tra le due società si giocò nel 1926, data di nascita del Napoli allo stadio Militare, zona Arenaccia; il match terminò col punteggio di 0 -3 per gli ospiti. Al ritorno non ci fu storia: schiacciante vittoria dei bianconeri in casa per 8-0.

Per il primo successo azzurro i tifosi partenopei hanno dovuto aspettare altri due anni, quando allo Stadio Militare di Napoli, nel torneo Divisione Nazionale della stagione 1928/29, il Napoli si impose per 1-0, ma i primi problemi tra le due tifoserie nacquero a partire dagli anni 60 con il trasferimento di Omar Sivori dalla Juventus al Napoli e pochi anni dopo con Josè Altafani ma a parti inverse.

Rivalità accesa

Il duello continuò anche negli anni 80,quando il Napoli prelevò dal Barcellona il calciatore più forte del mondo all’epoca ed uno dei più forti della storia del calcio, Diego Armando Maradona, pagato l’enorme cifra di 13 miliardi di lire, il quale al suo arrivo lanciò il guanto di sfida alla stella della Juventus, Michel Platini.

Dopo il fallimento della società negli anni 90, il Napoli ritorna in auge grazie ad Aurelio De Laurentiis che riporta la società nel calcio che conta, iniziando a giocarsi per 20 anni i titoli più prestigiosi contro i bianconeri; una rivalità che ancora oggi nel 2024 è più accesa che mai.

Derby di mercato

Oltre le recenti partite che hanno deciso gli esiti degli ultimi campionati, Napoli e Juventus si son sempre dati battaglia anche sul mercato; situazione che accadrà anche nel prossimo calciomercato, con le due dirigenze che dovranno intervenire forzatamente per dimenticare questa stagione negativa.

Il profilo in comune alle due società e che ha espresso il desiderio di ritornare in Serie A dopo averci esordito e aver fatto conoscere il proprio nome, è Nicolò Zaniolo, il quale farà rientro in Turchia al Galatasaray in seguito al mancato riscatto dell’Aston Villa. È un calciatore che farebbe comodo ad entrambe le squadre che ricercano un nuovo interprete sulle fasce; la sua valutazione si aggira circa sui 20 milioni di euro, appetibili per le casse di entrambi i club.