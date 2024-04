322 milioni di euro: l’offerta più grande della storia del calcio è per Mohamed Salah | Sì il 1° giugno

Il primato in classifica sta per essere battuto: offerta monstre da 322 milioni di euro in arrivo per Mohamed Salah

Le tantissime assenze di questa stagione in casa Liverpool a causa dei numerosi infortunati non preoccupa di certo Klopp. I titolari non ci sono? Non è un problema, l’allenatore tedesco ha immediatamente trovato la soluzione: puntare sul vivaio.

Mai come quest’anno alla guida dei Reds, che così come da lui detto sarà l’ultimo prima di una pausa di almeno una stagione, Jurgen Klopp si era trovato in una situazione così d’emergenza, con una squadra intera ai box, a partire dai titolarissimi Alexander Arnold, Nunez, Salah, Alisson, Szoboszlai, Jota e Robertson.

Tutti credevano fosse con le spalle al muro, ma con il tempo i giovani lanciati gli hanno dato ragione. Nonostante non avessero alcuna esperienza “tra i grandi” hanno sorpreso chiunque, risolvendo i match e dimostrando una compostezza da veterani.

Ciò che è più assurdo è che le mancanze non hanno minimamente influito sui risultati di campo. Sono primi in Premier League a 71 punti, giocandosi il titolo con Arsenal e Manchester City, hanno vinto la Carabao Cup e sono ai quarti di Europa League contro l’Atalanta; una stagione più che positiva.

Protagonista indiscusso

Nel corso delle ultime stagioni sono tanti i calciatori cambiati, ma il punto fermo della rosa del Liverpool è sempre Mohamed Salah. L’egiziano arrivato per una cifra vicina ai 40 milioni di euro nel 2017, si è rivelato uno dei colpi migliori della storia dei Reds.

Questa stagione ha raggiunto l’ennesimo record: ha segnato almeno 20 gol in tutte le competizioni per la settima stagione consecutiva, terminando ognuna come il miglior marcatore della squadra. I suoi due compagni di attacco nel 4-3-3 sono sempre cambiati, ma lui è sempre stato il protagonista indiscusso.

Offerta monstre

Con molta probabilità Mohamed Salah lascerà il Liverpool al termine della stagione; sarà la fine di un’era. Non rinnoverà il contratto in scadenza il 30 giugno 2025 e con un anno di ritardo, dovrebbe trasferisi in Arabia Saudita, precisamente all’Al-Hilal, diventando uno dei calciatori più pagati della Saudi League.

La squadra attualmente prima nel campionato arabo ha visto in lui il sostituto perfetto di Neymar, che dovrebbe lasciare la società dopo una sola stagione e 5 presenze per un grave infortunio al legamento crociato. Il brasiliano ex Barcellona ritornerà al Santos, la squadra che lo ha lanciato e per tal motivo avrebbero già preparato un’offerta alla squadra inglese di 82 milioni di euro, cifra nettamente inferiore ai 200 milioni dello scorso anno, ma sulla quale hanno ad oggi meno potere contrattuale, mentre per Salah sarebbe pronto un ricchissimo triennale, le cui cifre non sono ancora state rivelate.