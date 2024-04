Dal Lecce… al Liverpool: il capolavoro di Pantaleo Corvino | Incassa 3 milioni di euro senza far null

Opera maestra del direttore sportivo del Lecce: milioni di euro nelle casse del club senza cedere un suo calciatore

l finale di stagione della nostra Serie A ci sta regalando sfide accesissime. A parte il primo posto in classifica oramai blindato dall’Inter di Simone Inzaghi che cucirà a breve la seconda stella sul petto, è ancora incerto chi si qualificherà alla prossime edizioni europee e chi retrocederà in Serie B.

Ciò che è incredibile è che dando uno sguardo alla classifica, escludendo la Salernitana che è a -10 punti dalla penultima in classifica, sono ben otto le squadre che potrebbero retrocedere; dalla 13 esima al 19esima posizione è tutto incerto.

Un calendario pieno di scontri diretti come quello tra Lecce e Empoli nella prossima giornata, le due squadre con il peggior attacco del campionato e con estrema necessità di macinare punti. Entrambe hanno cambiato allenatore a campionato in corso; la prima ora ha Gotti, la seconda Nicola, i quali rinnoveranno automaticamente in caso di salvezza.

Non è certo però che l’allenatore dei giallorossi si ritrovi la stessa rosa la prossima stagione, poichè uno dei suo giocatori più apprezzati è sulle tracce della Premier League. Si tratta di Dorgu, difensore danese del Lecce, ricercato con insistenza dal Liverpool di Klopp, il quale ha però deciso di affondare il colpo nel calciomercato estivo.

Stagione da urlo

I Reds stanno vivendo una delle loro miglior stagioni sotto la guida dell’allenatore tedesco, oramai al suo ultimo anno in Inghilterra. Ciò che è incredibile è che sono primi in campionato e vincitori della Carabao Cup nonostante l’emergenza infortuni che li colpisce da inizio stagione.

Ciò ha però permesso di far esordire tantissimi calciatori dell’Academy che si sono fatti trovare più che pronti, agendo nel rettangolo di gioco quasi come se fossero veterani e portando punti pesantissimi in chiave campionato, la cui vittoria manca dalla stagione 2019-2020.

Salto di qualità

Come sostituto di Jurgen Klopp, tutte le voci sono indirizzate a Ruben Amorim, attuale allenatore dello Sporting Lisbona, che sta svolgendo un lavoro egregio alla guida del club; è primo in campionato ed è in finale nella Taça de Portugal con la vincitrice tra Porto e Guimaraes.

Nel caso in cui approdasse nella squadra inglese con più Champions League conquistate porterebbe con sè Morten Hjulmand, ex Serie A, che genererebbe un importante guadagno anche alla sua ex squadra, il Lecce, poichè considerando il contributo di solidarietà per i club che hanno favorito lo sviluppo e la crescita di un calciatore tra i 12 e i 23 anni, il club pugliese incasserà per legge il 5% dalla vendita del calciatore: un’opera maestra di Pantaleo Corvino.