‘Tornerà in Italia’: colpo di scena Donnarumma | Il ‘nuovo’ arrivo sblocca l’addio al PSG

Non c’è pace per il portiere italiano. Dopo l’ultima “uscita a vuoto” ecco cosa può accadere la prossima estate.

Un nome molto chiacchierato e destinato a riempire le prime pagine dei giornali per tutta l’estate. Non c’è mai pace per Gianluigi Donnarumma. Quando si avvicina questo periodo puntualmente il suo nome viene associato ai club italiani.

C’è sicuramente un club che non ha mai smesso di pensare a lui ma in questo caso non parliamo di cifre e di trattative avviate perché in realtà niente sembra essersi mosso concretamente. Piuttosto lo scenario riguarda un episodio all’interno del PSG, il suo attuale club.

L’incastro diventa inevitabilmente materiale per gli esperti di mercato. Il giocatore in arrivo e gli spazi che potrebbero drasticamente ridursi per colui che è esploso con la maglia del Milan prima di accettare la corte (e i milioni) dei parigini.

Ormai anche l’opinione pubblica sembra schierarsi contro di lui senza motivo. Nell’ultimo match di Champions League a deludere non è stato soltanto Mbappé. Il portiere italiano è stato “premiato” dai più generosi con un 5.5 che stona con il valore del giocatore.

Finora Donnarumma non ha quasi mai sperimentato la presenza di un’alternativa credibile nel suo stesso ruolo. Le cose però potrebbero cambiare. Come riportato da The Athletics infatti il portiere 30enne Sergio Rico potrà tornare ad allenarsi a 11 mesi dall’ultima volta.

Sergio Rico spent 36 days in intensive care after being trampled by a horse last May.

He was in a coma for 19 days as friends and family endured an agonising wait.

Now, he has been cleared to play again.

This is the full story of his truly remarkable survival.@GuillermoRai_

— The Athletic | Football (@TheAthleticFC) April 11, 2024