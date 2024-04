Altro che Juve, è perfetto per il City | Forte delusione in casa bianconera: nessuna chance per il talento azzurro

Sfumato l’ennesimo obiettivo per la Juventus: è voluto fortemente da una top mondiale, il Manchester City di Guardiola

La Juventus necessita dell’inizio di un nuovo ciclo. L’addio dei senatori, tra chi ha cambiato squadra e chi ha appeso gli scarpini al chiodo, si è fatto sentire; i risultati sono nettamente inferiori rispetto agli anni precedenti, dunque urge invertire la rotta.

I tifosi bianconeri non sono per nulla contenti, essendo stati abituati agli ultimi 12 anni pieni di vittorie, le quali hanno permesso lo straordinario record dei nove scudetti consecutivi conquistati e il raggiungimento di due finali di Champions League.

La squadra non vince il campionato dalla stagione 2019-2020 con Maurizio Sarri in panchina, per tal motivo l’obiettivo della dirigenza è quello di far ritornare la squadra quanto prima competitiva e riambire nuovamente al trofeo nazionale più importante.

Quest’anno per un lungo periodo hanno fatto ben sperare la tifoseria poichè erano a pari punti con l’Inter, la quale però dallo scontro diretto vinto non ha avuto freni, a differenza dei bianconeri che hanno avuto un crollo psicologico che li ha fatti sprofondare a -20 dai rivali.

Obiettivi fissati

Attualmente la squadra di Massimiliano Allegri occupa la terza posizione in campionato che rientra tra gli obiettivi stagionali della società, ossia rientrare tra le prime quattro in classifica e ritornare a disputare le fasi ad eliminazione diretta della Champions League, che mancano da un pò considerando la penalizzazione della passata stagione e l’eliminazione ai gironi nel 2021-2022.

L’altro fondamentale obiettivo è abbassare l’elevato monte ingaggi e ringiovanire la rosa. Ci stanno già lavorando tramite i rinnovi e il debutto della nuova generazione, di fatti nel match contro il Napoli la Juventus schierò la rosa con un’eta media inferiore a tutte le squadre campionato.

Addio Italia

Sul mercato vuole seguire la stessa linea di pensiero, acquistando giocatori di livello ma giovani e che possano garantire una lunga permanenza in bianconero. L’obiettivo principale è Riccardo Calafiori, parte cruciale della favola del Bologna, che potrebbe chiudere la stagione con lo straordinario ottenimento della qualificazione in Champions League che manca da oltre 20 anni.

Il pilastro della difesa rossoblù a soli 21 anni si è dimostrato uno dei migliori difensori della stagione, ed è seguito con molta attenzione sia in Italia che all’estero, in particolare dal Tottenham. Sul calciatore ha espresso il proprio parere a TuttoSport, Ravanelli ex calciatore dei bianconeri, il quale ha sostenuto che in Premier League non sfigurerebbe. Lo riterrebbe perfetto nello scacchiere di Guardiola per i molteplici ruoli che può ricoprire, per la forte personalità e le ottime qualità nel passaggio, avendo tutte le caratteristiche per diventare uno Stones 2.0.