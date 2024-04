Toh chi si rivede: Morata torna di corsa in Serie A | 15 milioni di euro a fine luglio

L’attaccante dell’Atletico Madrid l’ultima idea di mercato della squadra di Serie A: ecco cifre e dettagli.

Un nome che periodicamente torna di moda e può rinforzare, a costi contenuti, una squadra del campionato italiano. Si tratta naturalmente di Alvaro Morata, quel profilo da inserire quasi obbligatoriamente alla fine di ogni lista quando si parla di reparto avanzato.

La scorsa estate ci aveva pensato l’Inter di Simone Inzaghi per puntellare l’attacco ma il pagamento della clausola da 20 milioni aveva bloccato l’affare. Quei soldi sarebbero invece (in parte) stati investiti per Benjamin Pavard, difensore della consolidata linea a tre.

Un incastro di mercato ora è di nuovo possibile ma non coinvolgerebbe i nerazzurri. La squadra in questione è pronta a cambiare molto là davanti, con un paio di idee che dovrebbero portare gol e punti per raggiungere l’obiettivo più ambizioso.

L’aspetto economico, anche in questo caso, riveste una fondamentale importanza. Lo spagnolo si può liberare per 15 milioni di euro e ha da sempre un feeling speciale con l’Italia.

Occasione last minute

Le grandi squadre non possono perdere tempo e per questo stanno già pensando alla prossima stagione. C’è chi ha bisogno di gol per il proprio obiettivo e chi invece potrebbe “scambiare” i titolari di oggi con nuove occasioni provenienti dal mercato. A volte basta poco per cambiare i destini di una stagione.

La Juventus di Massimiliano Allegri e Cristiano Giuntoli avrebbe una pazza idea in mente. Dare vita a un tandem d’attacco composto da Morata e Vlahovic. La presenza della spalla ideale stimolerebbe il serbo a dare di più in campo e migliorare i propri numeri.

Affare possibile: i dettagli

I numeri non mentono e nei 59 gol in 185 presenze in bianconero bisogna in realtà dividere le marcature per i minuti in campo. Da questo punto di vista Morata è tra i migliori nel suo ruolo. Finora ha già toccato quota 20 gol agli ordini di Simeone e i bianconeri rappresentano un lido sempre felice quando si parla di nuove destinazioni.

Ecco perché secondo La Gazzetta dello Sport la Juve ci sta pensando seriamente e anche dal punto di vista economico (15-20 milioni di euro) la trattativa sembra possibile. Morata ha un contratto fino al 2026 ma se si concretizzasse l’opportunità di un ritorno a casa spingerebbe sicuramente per il sì. La moglie Alice Campello è italiana e anche questo è un dettaglio da non trascurare.