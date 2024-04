Lotito che aspetti, davanti a te c’è l’occasione della vita | Un nome straordinario per la panchina della Lazio

Un’occasione che capita una volta nella vita e non va assolutamente persa: Lotito può farlo firmare per la panchina della Lazio

La situazione a Formello non è delle migliori, c’è un clima tesissimo. La Lazio di Claudio Lotito sta vivendo una stagione decisamente sotto le aspettative, passando dal terminare secondi in classifica nell’ultimo campionato disputato a non qualificarsi alla prossima edizione di Champions League.

La squadra biancoceleste occupa momentaneamente l’ottavo posto in classifica con 46 punti conquistati in 31 gare disputate. Ciò che preoccupa maggiormente è la differenza reti, con soli 37 gol segnati, posizionandosi tra i peggiori attacchi della Serie A e 34 gol subiti.

Le prime partite già avevano fatto intendere che la squadra non fosse la solita e si ha avuto la conferma dopo le prime dieci gare nelle quali hanno avuto una delle medie punti peggiori della storia del club, collocandosi per un certo periodo addirittura a ridosso della parte destra della classifica.

La certezza l’ha data Maurizio Sarri, oramai ex allenatore dei biancocelesti dopo quasi tre stagioni alla guida del club;i l tecnico ex Chelsea, Juventus e Napoli ha dato le dimissioni, sostenendo e sottolineando che la squadra non lo seguisse più, ritenendo andar via la migliore soluzione.

Rapporto di breve durata

Lotito si è mosso quanto prima per trovare il suo sostituto. Dopo un match guidato dallo storico vice Giovanni Martusciello e vinto per 3-2 contro il Frosinone, è stato ingaggiato Igor Tudor, allenatore croato ex Udinese, Marsiglia e Verona.

Già dal primo allenamento ha rivoluzionato la squadra, cambiando dalla difesa a quattro prediletta da Sarri alla difesa a tre, facendo riemergere Casale e cambiando le gerarchie di centrocampo, nelle quali ha trovato il suo spazio Kamada, passato dall’avere le valigie pronte ad essere titolare inamovibile.

Ritorno di una leggenda

Il primo match dell’era Tudor faceva ben sperare con una vittoria in campionato ottenuta al 94esimo minuto con gol di Marusic contro la Juventus di Massimiliano Allegri, ma i festeggiamenti hanno avuto breve durata, poichè i due match successivi sono terminati con una sconfitta: 2-0 all’andata delle semifinali di Coppa Italia e 1-0 nel derby contro la Roma.

Una partenza che non ha di certo reso felici i tifosi laziali, i quali hanno già chiesto sui social l’arrivo di un nuovo allenatore, che dia l’importanza giusta alla piazza e ritorni a farla vincere. Tra i candidati circola nuovamente il nome di Miroslav Klose che ha dato già conferma di voler allenare in futuro la sua Lazio; Lotito ne è già a conoscenza dunque prima o poi vedremo l’ex leggenda biancoceleste sedere sulla panchina della sua squadra del cuore.