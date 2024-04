50 milioni se li possono sognare: De Laurentiis, basta cifre folli | Il Napoli perde Osimhen e anche il suo rimpiazzo

De Laurentiis non accetta la controfferta, una cifra folle. I tifosi del Napoli sono preoccupati: addio ad Osimhen ed il suo sostituto

Victor Osimhen è ritornato a splendere. Entrato a gara in corso nella sfida tra Napoli e Monza, il bomber nigeriano con un stacco imperioso di testa ha pareggiato il punteggiO, innescando la rimonta partenopea; match terminato a favore degli azzurri per 4-2 con due reti da Premio Puskas di Zielinski e Politano.

Una vittoria che però non basta a risollevare la squadra di Francesco Calzona, attualmente in settima posizione con 48 punti conquistati, a -10 punti dal quarto posto in classifica a 7 giornate dalla fine. Ciò significa che è quasi certo l’addio alla prossima Champions League, rischiando anche di non qualificarsi per le altre competizioni europee.

Una stagione impronosticabile considerando che l’hanno disputata da campioni d’Italia. La scorsa annata hanno dominato il campionato, facendo parlare di sè anche in Europa, ma con l’addio di Luciano Spalletti e Kim Min Jae, la rosa ha perso totalmente il suo carattere.

È scoppiato un vero e proprio caos che ha comportato il cambio di tre allenatori quest’anno. Inizialmente Rudi Garcia, esonerato a novembre, poi il ritorno dell’ex Walter Mazzarri, sollevato dall’incarico a febbraio ed infine Calzona, che lascerà a fine stagione essendo CT della Slovacchia.

Rivoluzione in corso

Il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis è certo: a giugno sarà rivoluzione. Una mossa necessaria per dimenticare la bruttissima stagione attualmente in corso, che coinvolgerà la dirigenza, la squadra e le infrastrutture, sia d’allenamento che da gara.

Nuovi dirigenti sportivi firmeranno per la società partenopea, nuovi calciatori arriveranno e si sta lavorando per allestire un enorme centro sportivo d’allenamento nel territorio di Bacoli, simile a quello della Fiorentina di Rocco Commisso, al quale sarà adiacente il nuovo stadio di proprietà.

Richiesta eccessiva

Il primo reparto da sistemare sarà l’attacco con l’addio oramai quasi certo di Victor Osimhen, che durante la sua esperienza in Coppa d’Africa, persa in finale contro la Costa d’Avorio, ha espresso il suo desiderio di voler cambiare maglia al termine della stagione, sottolineando la Premier League come sua meta principale.

Il sostituto ideale riconosciuto dal Napoli è Santiago Gimenez, classe 2002 con doppia cittadinanza, messicana ed italiana, che ha segnato 24 gol e servito 6 assist in 38 partite disputate questa stagione. La richiesta del Feyenoord, squadra in cui milita, è di 60 milioni di euro, ritenuta eccessiva dai partenopei, i quali chiedono un ribasso della cifra o vireranno su un altro profilo, considerando la trattativa chiusa.