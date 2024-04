‘Sinner fuori dal podio’: clamoroso a Montecarlo, hanno già deciso tutto | Non sarà il numero uno

Sembra incredibile ma è davvero così. L’altoatesino dovrà fare i conti con l’ultima sentenza in arrivo.

Un epilogo davvero clamoroso che farà storcere il naso ai tifosi di Sinner e soprattutto ai “Carota Boys”. L’altoatesino dovrà infatti fare i conti nelle prossime ore con un torneo importante e con alcuni scherzi dello stesso destino che finora gli ha consegnato la gloria.

L’attuale numero 2 al mondo infatti dovrà lottare contro se stesso oltre che gli avversari. Una peculiare caratteristica dello sport che è più in voga al momento dopo il solito calcio. Come ammesso dallo stesso Sinner in una recente intervista, c’è un aspetto che più di tutti lo ha avvicinato a questo movimento.

La possibilità di commettere errori (non troppi e non decisivi) ma allo stesso tempo senza precludersi un finale vincente. La carriera del tennista altoatesino è in continua ascesa e tutti potranno concedergli qualche piccola battuta d’arresto all’interno di un match.

Gli ultimi avvenimenti però complicano sicuramente il percorso di un campione che ha ancora molti margini di miglioramento e non vuole lasciare assolutamente nulla al caso. La sua mente e la sua racchetta si muovono veloce.

Destino avverso

In tanti si stanno chiedendo quale possibile carriera potrà vivere il giocatore più in voga del momento. I grandi del passato lo hanno già eletto come essere speciale. I paragoni tuttavia saranno difficili per i tempi diversi che stiamo vivendo e il gran numero di impegni.

Uno degli sforzi più importanti infatti sarà quello relativo all’aspetto mentale. Mantenere viva la concentrazione e non abbattersi di fronte alle insolite difficoltà. Dal punto di vista fisico invece Sinner sembra ancora al top nonostante il gran numero di partite alle quali sta partecipando.

“A Montecarlo non ce la farà”

Eppure c’è qualcosa che si sta mettendo davanti alla voglia di stupire ancora e vincere sempre nei tornei che contano. Si tratta delle quote dei possibili vincitori del torneo di Montecarlo. Il favorito, secondo le agenzie di betting, non sarebbe l’attuale numero 2 al mondo.

Novak Djokovic sembra avere i favori del pronostico ed è pronto a far scendere dal carro l’italiano. Fino a prima del suo ritiro, anche Alcaraz era maggiormente quotato rispetto all’atleta azzurro. La strada del campione altoatesino verso la continua gloria si preannuncia ancora in salita. Quando il gioco si fa duro, però, Sinner scende in campo per giocare e divertire ancora.