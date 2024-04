Juventus ‘tradita’ prima della firma | Felipe Anderson cambia meta: sfiderà i bianconeri per lo Scudetto

I bianconeri devono sopportare il rifiuto del giocatore. Ecco la squadra che si è inserita all’ultimo minuto.

Una trattativa di mercato che sembrava essere in dirittura d’arrivo ora è seriamente a rischio. I motivi di questa scelta sono molteplici. Prima di tutto la rivoluzione in atto a livello di gerarchie e di spogliatoio, poi una questione tecnica di non poco conto.

Il giocatore faceva gola a molti club e adesso è arrivata la conferma che non sarà la Juventus la sua prossima meta. Da possibile rinforzo a nemico giurato in vista del prossimo big match. La grande rivalità con la squadra che ha messo gli occhi su di lui rende l’affare tra i più discussi di questo calciomercato.

L’opportunità era troppo ghiotta ed era di fatto impossibile non coglierla. La presenza del dirigente, la conoscenza approfondita tra tecnico e allenatore, la possibilità di vincere qualcosa di importante prima di un possibile ritorno in patria.

Il futuro di questo calciatore sarà ancora in Italia. Dobbiamo rivedere dunque ciò che è successo nelle ultime ore perché questa trama di mercato sta già appassionando milioni di tifosi, pronti ai più classici sfottò di rito.

Marotta Masterclass

C’è un dirigente che conosce come le sue tasche il mercato ed è in grado anche senza budget di compiere autentici miracoli sportivi. Conosciamo bene le doti del dirigente nerazzurro ed è per questo che anche l’Inter ha pensato a Felipe Anderson per rinforzare il proprio attacco. Il tecnico Simone Inzaghi conosce bene il calciatore e gli avrebbe dato volentieri una maglia da titolare.

Proprio per questioni tattiche però l’affare non andrà in porto, con la Juventus che sembra essere in pole avendo offerto un biennale al giocatore e una maglia da titolare. Certi equilibri non possono essere spezzati così da un momento all’altro.

Dichiarazioni pericolose

Proprio nelle ultime ore la sorella del brasiliano aveva di fatto allontanato i bianconeri, smentendo una trattativa di fatto molto avanzata. Si tratta di battute di rito, con la Lazio e la Juventus ancora impegnate in questa stagione e quindi naturalmente pronte a isolarsi per concentrarsi sui propri obiettivi.

Felipe Anderson dunque corre verso la Juventus ma prima dovrà dimostrare ai compagni e ai tifosi che il suo amore per la Lazio è autentico. Anche il tecnico Igor Tudor si aspetta molto dalla sua leadership e dalle sue giocate per il treno che porta all’Europa.