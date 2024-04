“Voglio andare all’Inter”: trapelata una confidenza segreta | Il top player non può più nascondersi

La notizia si è diffusa e ha fatto il giro di tutti i social: il top player vuole l’Inter come sua prossima squadra

Manca pochissimo e l’Inter sarà campione d’Italia. Con la vittoria per 2-1 sull’Udinese, con gol di Calhanoglu su rigore e la rete del vantaggio al 95esimo minuto di Davide Frattesi, la squadra di Simone Inzaghi ha messa il marchio definitivo sullo Scudetto della stagione 2023-2024.

Ennesimo trofeo aggiunto in bacheca, che coron un’annata fantastica per i nerazzurri nonostante i due passi falsi che gli sono costati l’eliminazione agli ottavi di finale della Coppa Italia contro il Bologna di Thiago Motta e della Champions League contro l’Atletico Madrid di Simeone.

Il primo è stato vinto il 22 gennaio 2024 a Riyad: la Supercoppa Italiana, disputata nel nuovo format a quattro squadre ispirato a quello spagnolo, nel quale l’Inter ha affrontata la Lazio in semifinale, battendola per 3-0 ed il Napoli campione d’Italia in finale, vincendo all’ultimo respiro per 1-0.

Non c’è ancora la matematica certezza del campionato, ma potrebbe mancare una partita alla vittoria, quella contro il Cagliari. Sono a +14 dalla seconda classificata, il Milan di Stefano Pioli, con il secondo scontro diretto ancora da disputare: che sia prima o dopo, l’Inter cucirà a breve la seconda stella sul petto.

Inaspettata coincidenza

Come di consueto al termine di ogni stagione, si valutano i possibili casi per decretare l’Inter campione. Si delineano tre possibilità a seconda dei risultati dei match tra l’Inter in casa vs Cagliari e il Milan in trasferta vs Sassuolo.

Nel primo caso, ossia con la vittoria del Milan e pareggio/sconfitta con il Cagliari, i nerazzurri non potranno vincere lo Scudetto contro i rossoneri la giornata successiva, ma dovranno rimandare la festa; nel secondo caso, ossia vittoria inter e pareggio/sconfitta Milan, basterebbe un pareggio nel derby e nel terzo caso, il migliore, vincendo col Cagliari e battendo il Milan, vincerebbero lo Scudetto contro gli acerrimi rivali a San Siro: un’incredibile coincidenza.

Decisione presa

Con i due trofei oramai in cassaforte, la dirigenza nerazzurra già sta guardando al futuro e ai possibili calciatori da acquistare per la prossima stagione. Già due colpi sono stati chiusi nel corso della stagione: Medhi Taremi, attaccante iraniano del porto e Piotr Zielinski, centrocampista polacco del Napoli, entrambi a parametro zero.

Un altro profilo sul quale l’Inter è pronta a fare un importante investimento è Alessandro Buongiorno, difensore italiano del Torino. Secondo alcune voci, il classe 1999 avrebbe detto in Nazionale durante la tournèe negli Stati Uniti di voler vestire nerazzurro, trattandosi di un importante salto di qualità e di avere l’occasione di farsi notare internazionalmente, disputando partite in palcoscenici importanti come la Champions League.