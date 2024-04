Qui alla Juve non lo vogliamo: colpo di scena in panchina | Nome a sorpresa per il post Allegri

Il futuro della panchina bianconera tiene banco e costringe la società a una risposta forte contro le ultime speculazioni di mercato.

Tra presente e futuro in casa Juventus si inizia a pensare alla prossima stagione e a un elemento davvero prioritario: il nome del nuovo allenatore. Come spesso accade in grandi club, ci sono diverse considerazioni da portare al tavolo delle trattative.

Ci sono ovviamente nomi di allenatori vincenti (che hanno lasciato il segno in passato) e altri di tecnici dal profilo ancora tutto da completare. Sicuramente questa stagione di Serie A ha messo in mostra diversi nomi interessanti, capaci di coniugare bel gioco e vittorie.

Dovrà essere anche questa la sfida per Giuntoli e la dirigenza. Tornare al vertice dopo 3 anni complicati ma in un modo diverso dal recente passato. I tifosi vogliono di più e sarebbero disposti anche a qualche sacrificio pur di vedere una squadra di nuovo competitiva per lo scudetto.

Il big match contro l’Inter allo Stadium aveva illuso un po’ tutti ma poi sono usciti i valori delle due formazioni e la banda di Simone Inzaghi ha fatto il vuoto. Persino il Milan ha dovuto prendere il cannocchiale per leggere la classifica.

La mossa per lo scudetto

Vincere e convincere. Sulla carta sembra facile ma in realtà chi troverà spazio sulla panchina che in questo momento è di Max Allegri dovrà convivere con un bel carico di pressioni. Conte, Thiago Motta o chi? Ecco qual è il punto della situazione.

Una corrente interna alla società vorrebbe il grande ritorno del tecnico leccese, uno dei pochi capaci di colmare il gap con avversari più forti nel minor tempo possibile. Ci sarebbe però un veto da parte della proprietà e a questo punto tutte le strade porterebbero proprio a lui.

Pole Thiago Motta

“Su Conte c’è il veto di John Elkann”. Più che un tweet sembra una sentenza. Ci ha pensato su X il giornalista Marcello Chirico a spiegare la situazione. In questo senso tutto sembra già apparecchiato per il prossimo matrimonio.

Thiago Motta alla Juventus è molto di più di una promessa. Il Football Director Cristiano Giuntoli si è mosso in netto anticipo rispetto alla concorrenza e l’allenatore del Bologna è in pole position per la panchina dei bianconeri. Secondo alcune indiscrezioni di mercato l’allenatore sarebbe pronto a portarsi con sé alcuni pilastri di un gruppo che ha stupito un po’ tutti.