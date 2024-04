Vai a Napoli e vinci lo Scudetto | Assicura Lozano per lui: Meluso sta organizzando il colpo dell’anno

Il Napoli del futuro riparte da calciatori straordinari. Ora è l’attaccante messicano a spingere una stella europea in Campania.

Tra le squadre che potrebbero non essere pienamente soddisfatte del percorso in questo campionato c’è sicuramente il Napoli di Aurelio De Laurentiis. Sono stati ben tre gli allenatori che si sono succeduti in panchina durante questa stagione.

Dapprima il numero uno azzurro aveva deciso di affidare l’arduo compito di guidare la squadra al francese Rudi Garcia. La sconfitta interna contro l’Empoli aveva fatto traboccare il vaso, portando all’esonero e al richiamo dopo 10 anni sulla panchina di Walter Mazzarri.

Quest’ultimo, però, non è riuscito a dare la sua impronta e soprattutto a ottenere risultati confortanti. Poco prima del match di andata degli ottavi di finale contro il Barcellona in Champions League, il patron del Napoli aveva nominato il nuovo allenatore Francesco Calzona, che attualmente siede ancora sulla panchina azzurra.

Il tecnico calabrese, già allenatore della Nazionale slovacca, ha accettato di buon grado di tornare in Campania dopo essere stato nello staff di Maurizio Sarri e nel primo anno di mister Luciano Spalletti.

Obiettivo Champions

Sin dal suo ritorno in panchina, questa volta come primo allenatore, ha subito impresso un’impronta importante. Qualora gli azzurri dovessero qualificarsi alla prossima edizione di Champions League, non è da escludere che l’attuale allenatore possa continuare il suo percorso in panchina. Se ciò dovesse accadere, per lui si aprirebbero le porte per competere nuovamente per posizioni alte in classifica e per lo Scudetto.

Tuttavia, quando ci si trova di fronte a squadre così importanti con tifoserie molto esigenti, si arriva ad ipotizzare che possano giungere richieste molto importanti. Pertanto, il presidente Aurelio De Laurentiis potrebbe seriamente mettere a segno colpi di mercato da top club europeo.

Gimenez per il dopo Osimhen

Infatti, sembra che il bomber nigeriano Victor Osimhen sia sul punto di lasciare il capoluogo partenopeo nella prossima sessione estiva di calciomercato. Il Paris Saint-Germain sarebbe pronto ad accoglierlo e di fronte a un’offerta importante, il presidente Aurelio De Laurentiis non se la sentirebbe di rifiutare. Quindi, la società partenopea sarebbe alla ricerca di un nuovo bomber in grado di sostituire nel miglior modo possibile l’ex capocannoniere della scorsa edizione di Serie A.

Pertanto, sembra che gli azzurri possano chiedere un consiglio all’ex centravanti messicano Lozano circa le quotazioni di un calciatore che in queste ultime ore sembrerebbero crescere in modo significativo. Stiamo parlando di Gimenez del Feyenoord, che, secondo quanto riportato da la gazzetta dello sport, potrebbe accettare di buon grado di giungere per la prima volta nella sua carriera in Italia e cercare di diventare un vero e proprio fuoriclasse, consacrandosi in una piazza così importante come quella campana.