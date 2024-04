Adesso o mai più: Milan, questo è un ultimatum | Senza rinnovo va via tra due mesi

Rossoneri senza pace: il buon momento vissuto sul campo è turbato dalla possibile partenza di un top player. La società corre ai ripari.

La qualificazione alla Final Four di Supercoppa Italiana e la vittoria dell’Europa League, l’unico trofeo che manca nella bacheca del club. Sono questi gli obiettivi del Milan per l’ultima parte di stagione e che renderebbero quasi trionfale un’annata partita in sordina.

Costruita in estate senza badare a spese sul mercato, la rosa di Stefano Pioli ha visto sfumare molto presto il sogno di lottare con l’Inter per la conquista del 20° scudetto. Appaiate a quota 19 titoli dopo il Tricolore vinto dal Diavolo nel 2022, proprio al termine di un appassionante testa a testa con l’Inter, le due milanesi condividevano questo storico obiettivo all’inizio del campionato.

Il derby stravinto dalla squadra di Inzaghi a settembre indirizzato la stagione, che tuttavia in casa Milan è stata segnata dall’incredibile serie di infortuni che hanno flagellato l’organico in autunno, condizionando anche il cammino nel girone di Champions League, chiuso da Leao e compagni solo al terzo posto.

Il Milan è stato però bravo a trasformare quella delusione in energia positiva per il prosieguo del cammino. Così, complice il recupero di tutti gli infortunati e la crescita nel rendimento di molti uomini chiave, Pioli ha visto la fine del tunnel già durante l’ultima parte dell’inverno.

Il Milan è rinato, ma scatta un allarme sul mercato

Il resto l’ha fatto il calo subito dalla Juventus, che non ha potuto impedire il sorpasso del Milan per il prezioso secondo posto, ultima strada rimasta alla squadra di Pioli per centrare la qualificazione per la Final Four della Supercoppa Italiana, molto preziosa per il club a livello economico.

Intanto a Casa Milan si sorride anche per il rendimento di buona parte dei costosi acquisti della scorsa estate. Uno in particolare di essi si sta rivelando come il giocatore più continuo della rosa rossonera, al punto che il suo futuro al Milan può essere messo in discussione.

Big d’Europa pronte a tutto per Pulisic: il rinnovo non può attendere

Stiamo parlando di Christian Pulisic. L’attaccante statunitense non è stato l’acquisto più costoso dell’estate per il Milan, ma i 20 milioni versati dal club al Chelsea stanno dando ottimi dividendi. Già in doppia cifra in fatto di gol e vicino ad esserlo per gli assist, Pulisic sta facendo rimpiangere ai Blues la decisione di cederlo e sta stuzzicando l’interesse di altri top club esteri.

Il contratto dell’ex Dortmund con il Milan scadrà nel giugno 2027, ma i dirigenti rossoneri sanno di dover intervenire a breve per allungarlo di almeno un’altra stagione. Più ancora dello stesso Chelsea sono Manchester United e Bayern Monaco i club maggiormente interessati a Pulisic, il cui cartellino ora vale non meno di 45-50 milioni. A far suonare l’allarme in casa Milan è peraltro il fatto che il giocatore si è abbassato l’ingaggio per approdare in Italia, accettando i 4 milioni netti proposti dai rossoneri rispetto ai quasi 9 lordi percepiti in Inghilterra. Una cifra che i top club esteri sono già pronti a rivedere verso l’alto…