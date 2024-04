Affare ai titoli di coda: il Milan soddisfa Pioli | Cifra record per averlo, ecco quando firma

La dirigenza rossonera è vicinissima alla chiusura del nuovo acquisto. Pioli è soddisfatto: un rinforzo fondamentale

Il Milan di Stefano Pioli non ha rispettato fino ad ora le aspettative che si erano create riguardo i rossoneri in seguito all’importante mercato estivo di 130 milioni di euro, che ha rivoluzionato totalmente la rosa sia negli undici titolari, che in panchina.

Attualmente sono secondi in campionato ma a -14 dall’Inter di Simone Inzaghi, inarrestabile questa stagione. È la squadra con più gol fatti e con meno gol subiti dell’intero campionato, hanno perso un solo match in 30 partite disputate e sono ancora in corsa per battere il record storico di punti della Juventus.

In Coppa Italia sono usciti ai quarti di finale contro l’Atalanta di Gian Piero Gasperini ed in Champions League sono arrivati terzi nel girone, retrocedendo in Europa League. Una stagione che fino ad ora può esser definita fallimentare.

Sono due gli obiettivi da centrare da qui sino a maggio: qualificarsi alla prossima edizione di Champions League, preferibilmente da secondi e cercare di vincere l’Europa League, nella quale hanno sorteggiato la Roma di Daniele De Rossi ai quarti di finale.

Agire sul mercato

La prossima sessione di mercato sarà fondamentale per i rossoneri, la cui dirigenza cercherà di riempire le lacune più evidenti di quest’annata, che, sommate ai tantissimi infortuni, hanno inevitabilmente condizionato il rendimento di questa stagione, che rischia nuovamente di chiudersi con zero trofei.

Bisogna necessariamente intervenire in tutti i reparti del rettangolo verde. Va colmata la mancanza di un centrale difensivo di fianco a Tomori, un mediano che possa far coppia con Bennacer e che riduca le tante reti subite quest’annata ed una punta centrale che sostituisca l’oramai partente Olivier Giroud.

Milan francese

A tutto ciò il Milan già sta lavorando, in particolare sulla mediana. Tra i profili sondati si alzano le quotazioni di Youssouf Fofana, centrocampista francese, classe 1999, del Monaco, che gradirebbe moltissimo la meta come da lui evidenziato nel post partita contro il Metz.

È il giocatore ricercato da Pioli: fisico, veloce, con un grande posizionamento e che è abituato a giocare da anni ad alti livelli tra club e nazionale. La richiesta dei biancorossi si aggira intorno ai 30 milioni di euro, ma il Milan potrebbe nettamente abbassare la cifra e fare un’affare grazie al suo contratto in scadenza nel 2025, garantendosi il calciatore per una cifra intorno ai 20 milioni di euro.