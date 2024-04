Non ti vogliamo più | Lazio, ora la cessione è sicura: Tudor preferisce la gioventù all’esperienza

Con l’arrivo del un nuovo tecnico, cambiano tutti gli equilibri in rosa. Inizia già la campagna di restyling voluta da Lotito.

Questo campionato di Serie A sarà sicuramente ricordato per i tanti allenatori che sono stati esonerati sulle varie panchine. Al momento, sono le due squadre campane ad averne cambiati di più: Napoli e Salernitana.

Come se non bastasse, anche Claudio Lotito si è dovuto ritrovare non ad esonerare il suo tecnico, ma ad accettarne le sue dimissioni. Infatti, il tecnico toscano Maurizio Sarri ha preso questa decisione insindacabile e ha portato il presidente a non battere ciglio.

La decisione è emersa in seguito alla sconfitta contro il Bayern Monaco in Champions League. In campionato, contro il Frosinone, la Lazio si è piegata per 2-3 allo stadio Stirpe, la squadra è stata guidata dal vice dell’allenatore toscano Martusciello.

Ora però il nuovo allenatore è Igor Tudor, che sembra avere già le idee chiare per il futuro biancoceleste, nonostante il brutto passo falso in occasione del derby della Capitale perso dai suoi uomini per 1 a 0. Sono diversi i giocatori che vengono presi in esame proprio dal nuovo allenatore. Alcuni talenti come quelli di Isaksen e Casale sembrerebbero essere più giusti e indicati sia per il suo schema tattico che per il suo modulo di gioco.

C’è chi prepara le valigie

Infatti, la sua spinta offensiva e il grande dinamismo che chiede ai suoi calciatori può essere espresso al meglio solo da coloro che veramente danno il massimo in campo. Nelle scorse ore, come riportato dal Corriere dello Sport, ha chiesto esplicitamente che il francese Guendouzi venga riscattato al termine del prestito previsto alla fine di questo mese di giugno. In realtà, oltre al mediano transalpino, sembra avere anche le idee chiare su altri giocatori che tranquillamente possono essere ceduti.

Felipe Anderson, in scadenza di contratto, sembra che abbia già le valigie pronte e potrebbe a gran sorpresa restare in Serie A. Si parla incessantemente di un interesse da parte della Juventus di Cristiano Giuntoli che farebbe di tutto per ingaggiare il fantasista brasiliano.

Immobile può andare

In realtà, colui che sembrerebbe non essere più al centro del progetto biancoceleste per il futuro è il bomber campano Ciro Immobile. Quest’ultimo, infatti, dopo alcune polemiche accese da parte dei tifosi della Lazio nelle ultime ore, potrebbe seriamente pensare di salutare la Capitale sin dal prossimo mese di giugno.

Sul suo conto, stando a quanto riportato da tuttosport, si sarebbe interessata anche l’Inter di Beppe Marotta, anche se le richieste economiche di Claudio Lotito sembrerebbero essere parecchio esose considerando l’età anagrafica del calciatore. Se mai dovesse partire Re Ciro, così come chiamato affettuosamente dai tifosi, chi potrebbe prendere il suo posto? Taty Castellanos inizia a scaldare i motori.