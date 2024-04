Spalletti ti avviso: vinco la Coppa e vengo agli Europei | Il capitano ora trema, il suo posto è in serio pericolo

Il ct ha quasi definito la lista dei convocati per Euro 2024, ma una delle rivelazioni della Serie A rilancia la propria candidatura.

Le amichevoli contro Venezuela ed Ecuador hanno di fatto chiuso la breve fase di preparazione dell’Italia verso Euro 2024. Gli ultimi due test, infatti, saranno disputati a ormai pochi giorni dal via del torneo la cui fase finale si svolgerà in Germania.

Il ct Luciano Spalletti è tornato con buone indicazioni dalla tournée negli Stati Uniti. Al di là del doppio successo, che fa morale per un gruppo a caccia di certezze dopo il cambio di gestione tecnica e le novità a livello di gioco, l’ex allenatore del Napoli ha voluto testare l’affidabilità del cosiddetto “piano B” dal punto di vista tattico.

Ebbene, la difesa a tre e l’assetto con il doppio trequartista ha lasciato a desiderare durante la prima amichevole, mentre contro l’Ecuador le risposte sono state confortanti. Ora il ct azzurro ha davanti a sé poco meno di due mesi per tirare le fila a livello di nomi e stilare la lista dei 23 giocatori da portare in Germania.

In questo senso l’amichevole del 4 giugno a Bologna contro la Turchia di Vincenzo Montella sarà l’ultimissimo appello per eventuali ballottaggi, mentre la prova generale del 9 a Empoli contro la Bosnia, a sei giorni dal debutto all’Europeo contro l’Albania, sarà disputata a giochi fatti, dal momento che le convocazioni andranno comunicate il 7 giugno.

L’Italia e il toto-convocati verso Euro 2024: i dubbi di Spalletti

Il commissario tecnico sembra avere idee già abbastanza chiare in quasi tutti i ruoli. I dubbi finali potrebbero riguardare proprio la scelta del modulo alternativo rispetto al 4-3-3 base, dal momento che il 3-4-2-1 potrebbe richiedere elementi più adatti ad interpretarlo.

Tra le certezze sembra esserci il terzetto di portieri con cui l’Italia cercherà di difendere il titolo continentale. Alle spalle di capitan Gigio Donnarumma dovrebbero trovare spazio tra i convocati Guglielmo Vicario, titolare del Tottenham, e Alex Meret, già terzo ad Euro 2020 e tra i pochi a salvarsi nella disastrosa stagione del Napoli. Alle loro spalle però si staglia la sagoma di una delle rivelazioni della Serie A.

Euro 2024, chi alle spalle di Donnarumma? Spunta una candidatura a sorpresa

Alla seconda stagione nel massimo campionato Marco Carnesecchi si è conquistato la maglia da titolare dell’Atalanta. L’ex Cremonese ha vinto alla lunga il ballottaggio con Juan Musso, ottenendo la fiducia di Gian Piero Gasperini. Il rendimento dell’ex Under 21 è in continua crescita ed è uno dei segreti di una Dea in corsa su tutti i fronti. Il sogno di entrare in extremis tra i convocati per Euro 2024 è quindi vivo.

“Giocare una competizione così con la nazionale maggiore è un sogno per tutti i bambini che iniziano a giocare a calcio” ha dichiarato Carnesecchi al termine della semifinale di andata di Coppa Italia contro la Fiorentina, dove è risultato tra i migliori in campo proprio sotto gli occhi di Spalletti. “Sono felice che il mister mi tenga in considerazione” ha concluso il portiere romagnolo, che la nazionale maggiore l’ha finora conosciuta solo durante uno stage nel 2022 sotto la gestione Mancini.