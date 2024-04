Pronto? Vogliamo offrirvi uno scambio: la Juventus fa scacco matto | Operazione clamorosa ai titoli di coda

Il ritorno in Champions League potrebbe sbloccare il mercato dei bianconeri: individuata la formula per il rinforzo tanto sperato.

Tornata a vincere sul campo dopo aver vissuto un febbraio e un marzo da incubo, la Juventus sorride anche, se non soprattutto, per quanto negli ultimi giorni è accaduto fuori dal rettangolo di gioco e che può rappresentare la svolta per le ambizioni del club bianconero nel medio-lungo periodo.

Il riferimento è all’ottima riuscita dell’aumento di capitale, iniziato lo scorso 11 marzo, terminato il 27 dello stesso mese e i cui esito sono andati anche oltre le previsioni. La quota di 200 milioni è infatti stata coperta interamente, con risultati molto soddisfacenti e inattesi in particolare per quanto riguarda la quota “flottante”.

Si tratta della parte di azioni non in possesso di Exor e Lindsell, i due maggiori azionisti del club. Gli investitori retail e quelli istituzionali hanno dato fiducia al club, facendo sì che la parte principale della ricapitalizzazione venisse completata entro il 31 marzo, in modo da far attestare l’indice di liquidità sopra la soglia richiesta dalla Figc.

Tradotto in termini di mercato, tutto questo significa che la prossima estate la Juventus avrà un maggior potere di azione perché il saldo degli acquisti potrà superare quello delle cessioni. Musica per le orecchie dei tifosi, finalmente pronti a tornare a sognare di vedere top players internazionali indossare la maglia bianconera.

Juventus verso un mercato da protagonista: spunta uno scambio inatteso

La condizione necessaria affinché tutto questo prenda forma è la qualificazione alla prossima Champions League, alla quale magari affiancare anche il pass per la Final Four della Supercoppa Italiana, agganciabile attraverso la finale di Coppa Italia o il secondo posto in campionato. Traguardi alla portata della squadra di Allegri.

Già tanti sono i nomi di nuovi giocatori accostati alla Juventus nelle ultime settimane. Che si tratti di rivelazioni della Serie A o di talenti messisi in luce nei principali campionati europei, il lavoro a Cristiano Giuntoli non mancherà. La necessità di abbassare il monte ingaggi può però spingere la Juventus a proporre scambi per arrivare ai rinforzi prefissati.

Mercato Juventus, trovata la chiave per arrivare a Calafiori

Uno di questi può prendere forma con il Bologna. Oltre che per il tecnico Thiago Motta, possibile successore di Allegri, i rossoblù potrebbero infatti presto diventare l’interlocutore preferito per la Juventus per Riccardo Calafiori, da tempo individuato a Torino come il profilo giusto per il reparto difensivo.

Il prodotto del vivaio della Roma è una delle rivelazioni del campionato, ma è destinato a lasciare l’Emilia anche in caso di storica qualificazione alla Champions League. Il Bologna non farebbe sconti alla Juventus, ma i bianconeri potrebbero ridurre l’esborso per il cartellino inserendo nell’affare Moise Kean. L’attaccante andrà a scadenza con i bianconeri nel 2025 ed è gradito dal Bologna, a caccia di un profilo con esperienza internazionale in vista del ritorno in Europa. Si tratterebbe del classico affare in grado di accontentare tutti, sul piano tecnico ed economico.