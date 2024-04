Colpo grosso a costo zero: Marotta inarrestabile | Prima la firma e poi le visite

In attesa di far partire la festa scudetto in casa Inter prosegue a gonfie vele la programmazione del mercato: in arrivo il terzo acquisto.

La marcia d’avvicinamento verso la conquista di uno scudetto che varrà un posto nella storia dell’Inter, per tutti i componenti della rosa e dello staff, prosegue inesorabile con una data cerchiata da tempo nel calendario del popolo nerazzurro: quella del 22 aprile.

Uno dei rari derby di campionato infrasettimanali della storia della stracittadina milanese potrebbe diventare indimenticabile per entrambe le tifoserie. Gli interisti sognano infatti di far scattare proprio dopo la gara contro il Milan i festeggiamenti per il 20° scudetto della storia nerazzurra.

Dall’altra parte è ovviamente chiara l’intenzione di riscattare gli ultimi cinque ko nei confronti diretti e spostare in avanti il giorno delle celebrazioni dei cugini. Del resto il Diavolo ha riposto da tempo nel cassetto i sogni di gloria tricolori, pertanto alla squadra di Pioli non resta che cercare di dare una soddisfazione parziale ai propri tifosi.

In casa Inter, però, è già tempo di guardare al futuro. Come accade in ogni top club che si rispetti, infatti, la programmazione della prossima stagione è scattata già da diverse settimane, dal momento che l’obiettivo della società è quello di restare competitiva ad alti livelli anche in Europa.

Mercato Inter, non solo Taremi e Zielinski: prosegue la caccia agli svincolati

È infatti evidente che la piccola, grande macchia dell’annata dell’Inter, dominante in campionato fin dall’inizio, sia stata la precoce e inattesa eliminazione dalla Champions League già agli ottavi di finale contro l’Atletico Madrid. Che i Colchoneros fossero un osso duro lo si era immaginato già al momento del sorteggio, ma l’uscita dalla Coppa è stata una delusione.

Per questo il club sta già lavorando, di concerto con Simone Inzaghi, al prossimo mercato estivo. Due innesti sono già certi, quelli di Piotr Zielinski a centrocampo e Mehdi Taremi in attacco, entrambi a parametro zero. Ora è però il momento di accelerare per un volto nuovo in difesa, anche in questo caso senza spese per il cartellino. La sua provenienza? Proprio dai “nemici”.

Inter, scatto per Hermoso: intreccio di difensori con l’Atletico Madrid

L’Inter vuole infatti chiudere in fretta per Mario Hermoso. Il difensore centrale classe ’95 dell’Atletico Madrid ha colpito i dirigenti nerazzurri proprio durante il doppio confronto di Champions. A scadenza a giugno, l’ex Real Madrid ed Espanyol è lusingato dalla proposta avanzata dall’Inter, che secondo il Mundo Deportivo si è spinta ad offrire un contratto di quattro anni con opzione per un’altra stagione e ingaggio di 5 milioni netti più bonus.

La concorrenza è folta, dall’Europa e dall’Arabia, ma quel che appare certo è che l’Atletico Madrid non dovrebbe ostacolare l’Inter. Al Metropolitano hanno infatti già metabolizzato l’addio di Hermoso e per la sua sostituzione sono pronti a guardare in direzione Serie A. Il primo obiettivo è infatti Alessandro Buongiorno, leader della difesa del Torino nonché tra le rivelazioni del campionato e destinato a far parte dei convocati di Luciano Spalletti per Euro 2024.