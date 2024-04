Non è vero che vado alla Juve: l’allenatore è pronto per un’altra Big | Sfuma il primo obiettivo per la panchina

I bianconeri erano ormai convinti di aver chiuso per l’allenatore ma non è così. I dettagli di questo repentino cambio di rotta.

Un allenatore che sta facendo molto bene da un lato e alcune big italiane e non solo che vogliono rilanciarsi dall’altro. La situazione perfetta per pensare a un incontro tra le parti o quantomeno a dialoghi per capire le intenzioni reciproche di allenatore e club.

Non è per niente facile pensare al presente quando si legge ogni giorno il tuo nome sul giornale. Così continuano a circolare voci di ogni genere, condite da aneddoti e retroscena che a volte sembrano essere costruiti ad arte per questioni di convenienza.

Il mercato è spesso indecifrabile sia per gli allenatori sia per i calciatori. Non si tratta soltanto di offrire di più ma spesso è una questione di progetto e visione. Il tecnico sarà sicuramente interessato al grande salto ma per ora sta molto bene dov’è e non c’è alcuna fretta, almeno da parte sua.

Chi vuole accelerare i tempi semmai è la squadra alla ricerca di nuove certezze e di un percorso virtuoso che possa coniugare i risultati al bel gioco. Sarà possibile? Il primo obiettivo sarà in ogni caso la vittoria.

La candidatura prende corpo

Se ne sta parlando molto, forse troppo. A questo punto viene il dubbio che qualche notizia sia stata anche un po’ gonfiata per cercare clic e audience. Il tema tuttavia resta di grande attualità: chi sarà il nuovo tecnico della Juventus?

Il club bianconero si trova di fronte a un bivio: continuare con la vecchia guardia oppure provare a costruire qualcosa di diverso dal passato, col rischio che i risultati non arrivino al primo colpo. Ai tifosi in questo ultimo caso andrebbe spiegata la scelta.

Thiago Motta non vede l’ora

Chissà come avrà immaginato questo momento Thiago Motta, il vero volto da copertina di questa Serie A. Lo scudetto del Bologna è proprio questo. Giocare un calcio piacevole e lottare addirittura per un posto in Champions League. È tutto vero.

Il procuratore dell’allenatore, Alessandro Canovi si è espresso così ai microfoni di TMW sulla posizione del suo assistito. “La priorità di Motta non è il suo futuro. Il vero interesse è il Bologna. Rimarrà? Non posso dirlo. La conferma di Xabi Alonso al Bayer Leverkusen ha aperto per Liverpool e Bayern Monaco diverse candidature importanti”. La Juventus non vuole perdere questa sfida. Thiago Motta è al momento il candidato numero uno per il post Allegri.