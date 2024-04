Ultima ora Maignan: il portiere non rinnova e saluta i rossoneri | Al suo posto la rivelazione dell’ultimo campionato

L’addio è oramai certo: Mike Maignan saluta i tifosi rossoneri, al suo posto uno dei migliori portieri della Serie A

Il Milan di Stefano Pioli sta avendo un rendimento pazzesco nel 2024, quasi al pari dell’Inter di Simone Inzaghi prima in classifica, che l’ha portato dall’essere a -7 punti dalla Juventus di Massimiliano Allegri a sorpassarla ed avere 6 punti di vantaggio.

Stanno sempre più consolidando il secondo posto in classifica, anche grazie ai nuovi acquisti, inizialmente definiti dei flop ma che stanno facendo un’enorme differenza nella squadra rossonera, tra cui Christian Pulisc e Ruben Loftus Cheek, arrivati entrambi dal Chelsea in estate.

I due formano insieme a Rafael Leao e Olivier Giroud la corazzata offensiva del Diavolo. Attualmente hanno superato tutti i 10 gol in classifica, facendo sì che il Milan sia l‘unica squadra in Europa ad avere così tanti calciatori offensivi in doppia cifra.

Nonostante ciò la stagione non è delle migliori. Il campionato è oramai chiuso per l’enorme distacco dei nerazzurrie la Coppa Italia è stata persa ai quarti di finale contro l’Atalanta; rimane solamente l’Europa League, ottenuta in seguito al terzo posto finale nel girone di Champions League, nella cui competizione sfideranno la Roma di Daniele De Rossi ai quarti.

Obiettivi finali

Due sono gli obiettivi da conseguire al termine della stagione che determineranno anche la permanenza del mister: la vittoria della competizione europea e la conferma del secondo posto in campionato. Nel caso si centrassero, il mercato da 130 milioni di euro della scorsa estate non sarebbe stato vano a se stesso.

Oltre i risultati sportivi da ottenere nel rettangolo di gioco, si sta lavorando anche sul mercato ed in particolare sui rinnovi dei top player rossoneri. Dopo aver già blindato Leao, la volontà è quella di ripetersi con Theo Hernandez e Mike Maignan, pilastri della rosa rossonera e della Nazionale francese.

Il sostituto

Mentre sul primo non dovrebbero esserci particolari problemi, per il portiere quasi 29enne lo scoglio è l’importante ingaggio richiesto. Ha un contratto fino al 30 giugno 2026 da 2.8 milioni di euro a stagione e nonostante la dirigenza rossonera voglia raddoppiargli lo stipendio, per il calciatore ed il suo entourage non è abbastanza.

Per evitare una situazione simile a quella vissuta con l’ex portiere rossonero Gianluigi Donnarumma, nel caso in cui Maignan rifiutasse l’ennesima offerta, i rossoneri virerebbero su un nuovo portiere. Tra i nomi in cima alla lista c’è quello di Marco Carnesecchi che si è dimostrato uno dei migliori estremi difensori della Serie A in questa stagione, tanto da esser chiamato in Nazionale maggiore; la sua valutazione si aggira intorno ai 20 milioni di euro, sostenibili per le casse del club.