“Lo portano a San Vittore”: ultima ora in casa Inter | Non può tornare a Milano, cosa sta succedendo

Notizia clamorosa in casa Inter, non può tornare più a Milano. Situazione molto tesa: uscirne è complicatissimo

L’Inter di Steven Zhang sta confermando anno dopo anno la sua incredibile crescita. Dal posizionarsi difficilmente tra le prime quattro forze del campionato, sono riusciti nell’arco di poche stagioni a vincere 1 Scudetto, 2 Coppe Italia e 3 Supercoppe Italiane.

Le Supercoppe sono state conquistate consecutivamente, divenendo l’unica società dell’intera storia del calcio italiano a riuscirci e coronando Simone Inzaghi come primo allenatore italiano nella classifica del maggior numero di competizioni vinte del trofeo.

Di questi trofei l’unico che non è targato “Simone Inzaghi” è lo Scudetto, opera di Antonio Conte nelle sue due stagioni in nerazzurro, ma varrà ancora per poco, poichè l’Inter è attualmente prima in classifica con un enorme vantaggio sulla seconda, il Milan di Pioli.

Un gap così grande che in caso di vittoria di tutte le gare sino al derby, gli permetterebbe di vincere il campionato durante la partita più importante della stagione e di essere ancora in corsa per battere lo storico record della Juventus di 102 punti.

Problemi finanziari

La partita più complicata è quella del debito che ha il presidente Steven Zhang da saldare. Nel periodo di maggio 2021 si fece prestare una cifra pari a 275 milioni di euro, salita con gli interessi, che deve necessariamente restituire entro il termine di questa stagione.

Secondo le ultime voci l’intenzione sarebbe quella di saldare la quota con un ennesimo prestito, tramite un fondo americano conosciuto dalla famiglia Zhang. Sarà una mossa fondamentale, poichè in caso non ci riuscisse, perderebbe il controllo dell’Inter, che si ritroverebbe a cambiare proprietario per l’ennesima volta.

Addio Milano

Come accade per qualunque situazione nel calcio odierno, il web da la sua sentenza: tutti i pronostici nati sui social non giocano a favore della famiglia Zhang, che acquistò la società nerazzurra nel giugno del 2016, prelevando il 69% delle quote detenute da Erik Thohir e Massimo Moratti.

Molti tifosi dubitano della sua permanenza, poichè nonostante la vittoria della Supercoppa Italiana e quella in arrivo del campionato, ciò che pesa di più per le casse del club è l’eliminazione prematura in Champions League, agli ottavi di finale contro l’Atletico Madrid di Diego Simeone. L’opinione è chiara e condivisa: Zhang lascerà l’Inter al termine della stagione.