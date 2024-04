“Il tecnico si fida di lui”: Milan, resta solo se rimane Pioli | Stavolta è una certezza: futuro insieme oppure addio

O si resta insieme o si va via insieme: Il calciatore del Milan rimarrà solo se verrà confermato Pioli sulla panchina rossonera

Il Milan ha iniziato la stagione 2023-2024 in seguito ad una spesa di circa 130 milioni di euro durante il calciomercato estivo. Una cifra che ha portato i tifosi, la stampa e gli opinionisti a considerarla come una delle favorite per la vittoria dello Scudetto, ma così non è stato.

C’è ancora da vedere come andrà a finire il loro percorso in Europa, dopo esser retrocessi in Europa League a causa del terzo posto conquistato nel Girone di Champions League, ma la stagione non può definirsi propriamente positiva.

Oltre la mancata qualificazione alle fasi di eliminazione diretta della Champions League, la squadra di Stefano Pioli è uscita ai quarti di Coppa Italia contro l’Atalanta di Gian Piero Gasperini, mentre in campionato, nonostante sia seconda, è a -14 dalla prima, l’Inter di Simone Inzaghi.

Ciò che manca ai rossoneri è una migliore solidità difensiva, che ha comportato troppi gol subiti, a differenza del reparto offensivo nel quale sono nettamente migliorati tanto da essere l’unica squadra in Europa ad avere quattro calciatori in doppia cifra, tra i quali Leao, Giroud, Loftus Cheek e Pulisic; un dato che mancava dalla stagione 2008/2009.

Totale fiducia

Mentre il portoghese ed il francese hanno confermato i propri numeri, le vere sorprese sono stati lo statunitense e l’inglese, entrambi acquistati per circa 20 milioni di euro dal Chelsea, inizialmente considerati da molti come degli acquisti flop.

Il merito del loro ottimo rendimento va dato al mister, che è riuscito a trasformare Loftus in un trequartista da pià di 10 gol a campionato e ha ridato una seconda vita a Pulisic, che non riusciva più ad esprimere il suo potenziale a Londra.

Continuiamo insieme

Marko Pulisic, il papà di Christian, ha parlato ai microfoni del proprio podcast riguardo il momento d’oro che sta vivendo il figlio con la maglia rossonera e di come sia riuscito a ritornare al top grazie al contesto Milan.

Ha spiegato che gli piace tantissimo la città ed il club e che si trova a meraviglia con i nuovi compagni. Ha inoltre sottolineato l’ottimo lavoro di Pioli nei suoi riguardi, la fiducia che gli ha dato e il modo in cui lo preserva e nonostante sappia che il calcio sia oramai business, il figlio ha le idee chiare sul suo futuro: restare al Milan e vincere.