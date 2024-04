Inter pronta a tutto per il colpo dell’anno: ‘Dobbiamo sacrificare ben 6 calciatori’ | C’è anche il nome di un titolarissimo

Beppe Marotta e Piero Ausilio sono già al lavoro per rinforzare la rosa in vista della prossima stagione, con un obiettivo in primo piano.

Completare o migliorare una squadra come l’Inter, capace di dominare in Italia grazie a una continuità pazzesca, è di per sé una missione non semplice. Riavvolgendo il nastro della stagione però qualche piccola lacuna questa rosa l’ha mostrata.

Una grande società, sempre proiettata alle prossime sfide, sa come si fa. Ecco perché sono già arrivate le firme di due giocatori esperti e contesi come Taremi e Zielinski. Ecco perché al di là della gioia per uno scudetto sempre più vicino, la vittoria può essere propedeutica a una nuova affermazione.

L’Inter di Simone Inzaghi sta viaggiando a una velocità pazzesca in campionato, riuscendo persino a fare meglio del Napoli di un anno fa. I meriti sono tutti da dividere tra allenatore, staff e dirigenza, con quest’ultima che sembra intenzionata a proseguire con l’ex allenatore della Lazio.

Quest’ultimo avrebbe in cuor suo soltanto un desiderio e la società ci sta lavorando. Tra i nomi che sono usciti nelle ultime settimane, ce n’è uno che infiamma la piazza e permette già di immaginare una squadra ancora vincente.

Caccia al giocatore

Lo vogliono in tanti proprio alla luce delle skills mostrate quest’anno in campo. La sua valutazione di mercato però non aiuta e anche l’Inter dovrà ragionare su come impostare la trattativa.

Da quando c’è Suning o meglio Steven Zhang al timone, i tifosi interisti si sono abituati al termine sostenibilità. Tradotto senza cessioni non potranno entrare giocatori importanti, ai quali riconoscere un ingaggio da star.

Il prezzo è giusto

Il Genoa che ripartirà probabilmente senza Alberto Gilardino in panchina dovrebbe fare a meno della sua stella Albert Gudmundsson. Nessuno salta l’uomo come lui in Serie A e i nerazzurri si sarebbero convinti della bontà dell’operazione. L’obiettivo è ampliare la batteria degli attaccanti con un nuovo innesto che abbia caratteristiche inedite.

🚨🇮🇸 L’Inter ha bisogno di raggranellare denaro sufficiente per potersi presentare al tavolo del Genoa, il prezzo di Gudmundsson però rischia di lievitare a furia di segnare. pic.twitter.com/iXhKassCkg — Gianmarco✍🏼 (@GianmarcoDaria) April 4, 2024

Come fare di fronte a una valutazione di almeno 30 milioni di euro? L’Inter potrebbe cedere alcuni esuberi e ritrovarsi con un tesoretto a disposizione. I nomi in uscita sarebbero quelli di Correa, Agoumé, Oristanio e Vanheusden. Non sarà semplice trovare una soluzione ma la società ci proverà per regalare a Inzaghi il primo premio per lo scudetto.