Sainz, cosa è successo al suo volto? ‘Non sembra più lui’ | Pilota Ferrari irriconoscibile

Le immagini parlano chiaro. Il pilota Ferrari lascia tutti a bocca aperta. Scherzo del destino o cambiamento in arrivo?

Carlos Sainz è finito ancora una volta su tutte le prime pagine dei giornali, questa volta non per un successo sportivo ma per un altro evento molto particolare. Nemmeno il tempo di festeggiare la vittoria in Australia che arrivano nuove indiscrezioni sulla sua vita fuori dal paddock.

L’affermazione nell’ultima gara, confermata dall’ottima prestazione (ancora una volta più veloce del compagno Charles Leclerc) della macchina, non è passata inosservata. Con questi 25 punti infatti lo spagnolo è entrato di diritto nella storia di questo sport.

Proprio così: Sainz Jr è tra i 15 piloti che hanno ottenuto più di 1000 punti in carriera. Un dato che nulla toglie alla strategia della scuderia ma sicuramente “falsato” dal regolamento. Infatti prima del 2010 la vittoria portava al pilota 8 o 10 punti e non erano previsti punti aggiuntivi per il giro veloce.

Dettagli quando si parla di velocità e successo a tutti i costi. Con l’arrivo di Hamilton nella prossima stagione infatti qualcuno si sta già mangiando le mani per quello che potrà riservare il futuro. Sainz è davvero meglio di Leclerc? A giudicare da questo inizio di stagione non sembrano esserci poi molti dubbi.

Passo da campione

Queste prime gare hanno confermato l’ottimo feeling tra il figlio d’arte e la monoposto, la SF-24 forse non corre veloce come la Red Bull di Verstappen ma potrà togliersi delle soddisfazioni.

I tifosi della Ferrari incrociano le dita e si augurano che gli 11 punti di distacco dalla vetta della classifica siano presto colmabili attraverso prestazioni e risultati di primo piano. Intanto però gli amanti del cavallino dovranno capire che cosa è successo a pochi passi dalla pista.

Ma è davvero lui?

In un momento di spensieratezza tra una gara e l’altra Carlos Sainz ha tirato fuori il suo smartphone e dal profilo Tik Tok della Ferrari ha sorpreso un po’ tutti. Il pilota ha messo un filtro che lo fa sembrare più vecchio.

Un chiaro riferimento al papà, anche lui pilota? I tifosi sono rimasti a bocca aperta e hanno accolto col sorriso questo scherzo. Si è trattato forse di un pesce d’Aprile. Intanto in pista la Ferrari vuole continuare a stupire e tutti si aspettano una grande gara a Suzuka. Serviranno esperienza e concentrazione per lasciare il segno.