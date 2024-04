Mi ritiro a 26 anni: Formula 1, il Campione lascia tutti senza parole | Il messaggio sul suo futuro è da non credere

I tifosi non si sarebbero mai aspettati un annuncio del genere. Ecco come cambiano gli equilibri nel Mondiale.

Forse le brutte notizie non hanno mai un buon tempismo. È successo anche questa volta e allora l’eccezione non può che confondersi con la regola. Il pilota è uscito allo scoperto e tutti si stanno ora chiedendo i perché di una dichiarazione del genere.

Ci sono modi e modi per nascondere le carte sul proprio futuro ma in questo caso non ci sono ormai dubbi su quella che sarà la prossima destinazione del protagonista del Circus. Un percorso costellato di grandi vittorie ma anche di qualche caduta.

Le voci sul futuro (e le scelte delle altre scuderie) hanno fatto il resto. Era questo il periodo idoneo per capire quali sarebbero stati i volti della prossima stagione. La fumata nera ha sconvolto un po’ tutti e adesso i protagonisti dovranno spiegare a stampa e tifosi i perché di questa nuova direzione.

Le parole hanno sempre un peso e in questo caso specifico ancora di più. Tra mercato e contratti milionari, il futuro del pilota si tinge di giallo e non è affatto semplice capire i perché di queste esternazioni. Ecco che cosa è successo.

Sensazioni non positive

Sappiamo bene come il feeling tra pilota e macchina faccia spesso la differenza. A volte anche più dei numeri che servono a battere record e superare le proprie ansie da prestazione. Così Max Verstappen, a poche ore dalla gara in Giappone, ha parlato dell’ultima performance in Australia.

Una giornata nera che più nera non si poteva. “Già dalle prove libere in Australia ho avvertito dei segnali non positivi”. Il risultato lo conosciamo tutti ma a Suzuka sarà diverso.

La rivelazione shock

Nel commentare ciò che potrebbe accadere nella prossima gara, il pilota della Red Bull ha sganciato la bomba sul futuro. “Voci di mercato su Aston Martin? Non so nemmeno se correrò l’anno prossimo“. Prima del futuro c’è una gara da vincere.

La mossa della Ferrari di prendere Lewis Hamilton per l’anno prossimo ha di fatto scatenato un effetto domino che coinvolgerà alcuni dei migliori piloti. Il pilota tre volte campione del mondo sarà un rivale per il titolo? Troppo presto per dirlo. Verstappen ha un contratto con la Red Bull fino al 2028 ma prima dovrà capire quali saranno le sensazioni pensando alla prossima stagione.