“Sono il male della Juventus”: attacco brutale, vogliono farli direttamente fuori | Alla luce del sole uno scandalo allucinante

In casa Juventus bisogna fronteggiare le ultime voci che mettono a serio rischio il benessere della società.

Quanti veleni e quante polemiche nonostante una vittoria importante. La Juventus batte la Lazio nella rivincita espressa del match andato in scena in campionato e che aveva visto emergere gli uomini di Tudor. Nella partita secca (o quasi, manca il ritorno) i bianconeri di Allegri hanno fatto valere tutta la loro esperienza.

Ne è venuta fuori una gara diversa dal campionato, con lo stesso tecnico biancoceleste Igor Tudor che a fine partita ammetterà la superiorità dell’avversario. Immobile e compagni devono farne di strada per poter guardare in faccia la Juventus nel proprio stadio.

L’unico modo per salvare una stagione sfortunata, a questo punto sembra proprio essere la conquista della coppa meno nobile. Esclusa dalle notti europee, la banda di Massimiliano Allegri ha messo in campo voglia e determinazione.

Qualità che saranno molto utili strada facendo per blindare un posto in Champions League che, ora come ora, vale oro. I tifosi non vedono l’ora di archiviare questa stagione ma prima ci sarà spazio per un’ultima piccola soddisfazione. Concludere un’annata del genere con un trofeo del genere sarebbe un miracolo.

Una reazione da big

La posizione del tecnico livornese appare in ogni caso molto complicata. Se il contratto parla chiaro, la voglia dell’ambiente di voltare pagina potrebbe alla fine prevalere. Ecco perché il Football Director Cristiano Giuntoli starebbe intensificando i contatti con il nuovo tecnico.

Prima di fare nomi però serviranno quei punti necessari a centrare l’unico vero obiettivo della stagione. Una reazione da grande squadra per presente e futuro, appellandosi a quei valori che da sempre hanno animato la storia dei bianconeri.

Attacco frontale

C’è tuttavia chi sui social, vere e proprie piazze mediatiche, non ci sta e vuole dire a tutti i costi la sua. Si tratta di un utente su X che ricorda a tutti quale dovrebbe essere il giusto atteggiamento approcciandosi alle cose bianconere.

Chi tifa contro la propria squadra non è tifoso/a.

Gli allegriani, gli anti #Allegri e chi tifa contro sono il male della #Juventus . — 𝐑𝐨𝐬𝐚 𝐏𝐢𝐥𝐞𝐠𝐠𝐢 🤍 🅹 🖤 (@Rosa_Pileggi) April 1, 2024

Un messaggio forte e chiaro a chi aveva già pensato di scaricare tutte le colpe sul tecnico Allegri. Ciò che conta è la Juventus e per i tifosi, il motto “fino alla fine” si potrà estendere anche alle prossime stagioni.