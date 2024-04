Ha firmato con la Juve: “Avanti così” | Il centrocampista offensivo si lega a questi colori

I bianconeri mettono a segno un importante colpo di mercato. Ecco di chi si tratta e quale calciatore ricorda per caratteristiche.

Un paragone importante, forse troppo pesante e la voglia di incidere. Ci vorrà ancora del tempo per dimostrare tutto il proprio valore in campo ma la Juventus ha comunque deciso di puntare sulle sue qualità. Tra presente e futuro, continuando un percorso già ben delineato.

La strada, da un certo punto di vista, sarà in discesa per i bianconeri. L’obiettivo del Football Director Cristiano Giuntoli è stato chiaro fin da subito. Creare un mix di veterani e giocatori più giovani per accompagnare la squadra bianconera in questa transizione.

L’obiettivo di fondo, ovvero la vittoria, non deve essere mai dimenticato. Il tecnico Massimiliano Allegri ha condiviso questi valori e potrà contare su un vero talento nelle rotazioni. Quando si tratta di giocatori di qualità, dalle parti di Torino, si è spesso pescato molto bene.

I bianconeri mettono a segno un colpo di mercato importante. Il passato del giocatore farà discutere ma tutti sono già proiettati alle prossime gare e possibilmente alle prossime vittorie da ottenere in campo.

Arriva dalla rivale

Sembra impossibile che sia andata così e invece le storie di mercato a volte sono particolari proprio per questo. Il calciatore Michele Scienza, figlio d’arte, ha firmato il suo primo contratto da professionista con la Juventus.

Sul suo curriculum appare un dato che farà esultare i tifosi della Vecchia Signora. Scienza è passato dall’Inter alla Juventus nel 2020. I rivali di sempre potrebbero presto pentirsi di questa scelta. Nel suo destino c’era evidentemente il club bianconero. Un aspetto molto particolare di questa vicenda che non verrà dimenticato qualora il calciatore dovesse esplodere.

Le qualità per emergere

Nato a Borgomanero nel 2006, Michele Scienza è stato da bambino un tifoso del Torino, per poi scoprire l’altra faccia della luna. Il papà allenatore nel settore giovanile azzurro gli avrà sicuramente dato qualche consiglio. Il gol nel Derby d’Italia contro l’Inter è già storia, così come è noto a chi si ispira il talentuoso centrocampista offensivo.

L’idolo è Paulo Dybala, ora alla Roma ma rimasto nei cuori di molti tifosi della Vecchia Signora. La speranza della dirigenza è che tra qualche anno la Juventus possa dire di aver trovato un’altra Joya. Per ora si tratta solo di promesse ma a volte il destino è dalla parte degli audaci.